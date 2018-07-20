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Wirtualna Polska: после слов Трампа о НАТО в Польше задумались о других союзниках

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Слова Дональда Трампа о нежелании защищать «агрессивных черногорцев», которые входят в НАТО, всерьёз встревожили другую страну альянса — Польшу, пишет журналист Оскар Гурчиньский. Польше следует перестать полагаться исключительно на США и возобновить отношения с Францией и с Германией, ведь американские войска в случае реальной угрозы могут оказаться лишь «пустышкой», предупреждает в свою очередь эксперт Мачей Милчановский.
Wirtualna Polska: после слов Трампа о НАТО в Польше задумались о других союзниках
Reuters

Дональд Трамп сомневается, что США должны исполнять свои обязательства по защите таких союзников НАТО, как Черногория? Эксперты бьют тревогу, пишет на портале Wirtualna Polska польский журналист Оскар Гурчиньский. 

Перед Второй мировой войной французы спрашивали: «Зачем умирать за Гданьск?» Во вторник похожий вопрос президенту США задал журналист Fox News Такер Карлсон. В роли Гданьска неожиданно выступила Черногория, самый новый член НАТО, рассказывает он.

«Почему моего сына должны отправлять в Черногорию, чтобы он защищал её от нападения?» — спросил Карлсон.

«Я понимаю, в чём дело. Я сам задавался этим вопросом, — ответил Трамп. — Черногория — это маленькая страна с сильными людьми. Очень агрессивными людьми. Они могут когда-то стать агрессивными — и поздравляю, мы в Третьей мировой войне. Но на таких принципах было создано НАТО».

Американский президент добавил, что благодаря ему государства альянса начали больше платить за НАТО и будут платить ещё больше в будущем. Вместе с тем он заявил: несправедливо, что США обязаны защищать государства, которые «не платят».

Слова президента США через два дня после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки вызвали бурю среди комментаторов и экспертов. А эксперт по безопасности и ветеран миссии НАТО Мачей Милчановский считает, что они должны обеспокоить и Польшу, ведь Трамп своими словами подверг сомнению основы альянса.

«Если мы слышим, что какая-то страна в Европе — это люди агрессивные и из-за этого может быть война, то эти слова очень легко перенести на Польшу. Также можно сказать, что поляки являются русофобами и могут спровоцировать войну», — подчёркивает эксперт.

Безопасность Польши в таком случае не гарантирует ни соответствие критериям расходов 2% от ВВП на оборону, ни даже присутствие американских солдат в Польше. «Всегда можно политически обесценить значение этих двух процентов. Тем более что некоторые уже замечают, что в эту сумму включены также расходы на самолёты для ВИП-персон. При желании можно, указав на них, увильнуть от помощи Польше, — объясняет Милчановский. — Если речь идёт об американских солдатах в Польше, то это главным образом политическая, а не военная защита. Когда Трамп подвергает сомнению смысл альянса вообще, особого значения она иметь не будет. Конечно, это существенный сигнал, но только тогда, когда НАТО будет представлять собой реальный альянс».

Мачей Милчановский считает, что власти Польши ошибочно игнорируют угрозу риторики Трампа и его слов, сказанных в Хельсинки. Президент США дал понять, что вопреки информации спецслужб верит Путину, который отрицает российское вмешательство в американские выборы.

«Спросить с США за действия, когда мы ожидаем коллективной обороны от НАТО, физически невозможно. Россия на нас не нападала, а США не должны были реагировать. Пока что мы должны спросить с него за слова. А они вызывают большое беспокойство. И пришло время перестать оправдывать Трампа и притворяться, что ничего не происходит», — утверждает эксперт.

Он призывает вспомнить о союзнических отношениях с Францией и Германией, а не полагаться только на США.
 

Комментарии читателей на сайте Wirtualna Polska
 
ww: Потому что вся политика ПИС пишется в Москве и для Москвы.  
 
polak: Война — это бизнес. Если мы сами будем себя защищать, то они нам помогут. А если у нас не будет армии, то они нам не помогут, — всё просто. 
 
belfer: Сильная профессиональная армия и обязательная воинская служба для мужчин и женщин. Других вариантов нет — потому что Путин выбрал для США президента, и это Путин всем заправляет.
 
Ania: Только очень наивные люди верят, что США защитят Польшу в случае войны. Трамп по крайней мере откровенен. 
 
Tu i teraz: США ещё никогда и никому не помогли. 
 
Polak: в 39-м мы уже защитили себя сами… Следует искать соответствующих союзников — выбирать проверенных и с моралью. Трамп, ПИС и Путин — это одна семья. 
 
Kazik: Трамп на поводке у Путина. Дело ясное. А встреча касалась раздела мира на сферы влияния. 
 
donald: Нас продали уже несколько раз. Почему бы желтоволосому тоже этого не сделать?
 
Imas: А Германия скорее на нас нападёт, чем защитит. Так было до сих пор. Каждый должен заботиться о себе в мире парадоксов и мнимой гармонии. 

 

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Wirtualna Polska Польша Европа
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