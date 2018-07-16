Rzeczpospolita: мечта Трампа — построить шикарный отель напротив Кремля

Трамп много лет ведёт бизнес с россиянами, и именно российские банки финансировали множество его начинаний. Он никогда не отказывался от идеи перенести эту модель на политический уровень, утверждает Rzeczpospolita. Если на переговорах в Хельсинки будет достигнуто соглашение о разделе сфер влияния, Украина рискует остаться в одиночестве на международной арене, предупреждает автор.

«Мир затаил дыхание. Саммит Трамп — Путин породит новый раздел сфер влияния между Россией и США?» — задаётся вопросом в издании Rzeczpоspolita польский журналист Енджей Белецкий.

Перед сегодняшней встречей обоих глав больше всего опасений у украинцев. Сначала в четверг на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе, а потом в Великобритании Дональд Трамп отказался дать гарантию того, что он не признает «аннексии Крыма» россиянами.

«Я не знаю, что произойдёт, посмотрим. Но я недоволен Крымом», — заявил американский глава, подчёркивая, что если бы он, а не Барак Обама, был у власти в 2014 году, то Кремлю бы не позволили занять полуостров. Американский президент также признал, что предметом разговора с Путиным может быть продолжение американских и натовских учений в Прибалтийских странах.

Обещание Трампа признать российский суверенитет над Крымом, даже если бы его предстояло утверждать в сенате, перевенуло бы вверх ногами американскую политику по отношению к Украине, подчёркивает автор.

И совсем потерявшими значение оказались бы гарантии территориальной целостности, которые США вместе с Великобританией и Россией дали в 1994 году в Будапеште украинцам за отказ от унаследованного от СССР ядерного оружия. Киев уже не мог бы рассчитывать не только на важнейшего, но и практически на единственного союзника, который в состоянии остановить открытое наступление россиян.

«По просьбе Трампа первая часть разговоров с Путиным пройдёт с глазу на глаз, даже без переводчиков. То, что будет сказано в это время, сможет долго оставаться необнародованным. Речь здесь идёт не о моментальной сделке, а лишь о начале процесса, который совсем по-другому распределит порядок сил как в Восточной Европе, так и на Ближнем Востоке», — рассказал Rzeczpоspolita Брюс Стоукс, эксперт вашингтонского фонда The Pew Research Center.

«Но сделка с Путиным по вопросу Ближнего Востока очень подходит также самим «американцам — прежде всего потому, что она позволила бы исполнить обещание Белого дома в плане вывода до конца года американских войск из Сирии при одновременном прекращении влияния Ирана», — объясняет журналист.

«Благодаря Путину Башар Асад вернул около 60 процентов сирийской территории. Россия сегодня является главным игроком в этой стране. Без неё Иран не ограничит своего присутствия в этом ключевом регионе, даже после расторжения Трампом ядерного соглашения с иранцами и возобновления санкций, введённых в отношении этой страны», — сообщил изданию Надим Шехади из Школы права и дипломатии имени Флетчера в Бостоне.

Возможно, для того чтобы подготовить почву для такого соглашения, Трамп назвал в Брюсселе Путина не врагом, а конкурентом и признал, что он не является его другом только потому, что они не знакомы достаточно хорошо.

«Трамп уже по крайней мере 20 лет окружает себя россиянами, российские банки финансировали множество его начинаний, строительство люкс-отеля напротив Кремля всегда было его мечтой. Он никогда не отказывался от ведения бизнеса с россиянами», — рассказал польскому изданию Виллем Пост из голландского института международных отношений Clingendael.

Однако для Путина сирийская карта является средством не только великодержавного возвращения в регион Средиземного моря, но и, прежде всего, получения уступок по вопросу Украины. Тем более на пороге президентской кампании в Киеве, которая, если бы оказалось, что мечта об интеграции с Западом и союзе с Америкой разбилась в прах, могла бы завершиться победой кандидата, более дружественно настроенного Москве. Поэтому очень вероятно, что Путин будет связывать уступки в Сирии с тем, чтобы американцы пошли навстречу россиянам в вопросе Крыма, Украины и введённых по отношению к России санкций, считает Белецкий.

Трамп, однако, также объявил, что поднимет с российским главой вопрос договоров о ядерном разоружении. На протяжении многих лет Москва активно модернизирует ядерные силы, отчасти для того, чтобы компенсировать слабость обычных войск. Это беспокоит американцев, уверяет он. Следуя по стопам Рональда Рейгана, который поставил Советский Союз на колени, Трамп, кажется, даёт импульс новой гонке вооружений. Он подчёркивал в Брюсселе, что бюджет Пентагона в следующем году достигнет рекордных $716 млрд, однако благодаря его нажиму европейские союзники из НАТО согласились увеличить расходы на вооружение на очередные $33 млн ежегодно, что, по мнению американского президента, «не может нравиться Путину». Трамп многократно заявлял, что блок НАТО силён и един как никогда ранее, возможно пытаясь таким образом обозначить, где проходит европейская красная линия, за которую не может переходить российское влияние в Европе, отмечает журналист.

«Очередным способом нажима на Россию является проект «Северный поток — 2», на который американец с необычайной решимостью напал в Брюсселе. Но одновременно он дал понять, что газопровод, от которого зависит значительная часть доходов Кремля от экспорта, перестанет быть проблемой, если дело дойдёт до более широкого соглашения с россиянами», — рассказывает автор.

В Хельсинки у Путина также будет инструмент нажима на американца. На выходных генеральный прокурор Роберт Мюллер издал указ об аресте 12 российских офицеров, которые якобы сотрудничали со штабом Трампа, чтобы не допустить избрания Хиллари Клинтон. Демократы в конгрессе, а также сенатор Джон Маккейн призывали президента аннулировать саммит с Путиным. По их мнению, россияне в Хельсинки могут шантажировать Трампа. Чтобы предотвратить возможные обвинения, Министерство внутренней безопасности США сообщило, что россияне не ведут никакой диверсионной деятельности перед ноябрьскими дополнительными выборами в конгресс. «Однако всё больше указывает на то, что Кремль имеет информацию, которая может пошатнуть политическую карьеру самого Трампа», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.