Rzeczpospolita: Европа без ЕС вполне устраивает как Путина, так и Трампа

Дональд Трамп — для которого политика сродни бизнесу, а ЕС не имеет особого значения — это шанс Владимира Путина не только выйти из международной изоляции, но и получить возможность вернуться к «старой доброй» политике силы, в которой Россия чувствует себя как рыба в воде, пишет польский политолог и профессор Роман Кузьняр. В издании Rzeczpospolita он отмечает, что в ситуации, когда великие державы будут решать всё, ЕС если не развалится, то скорее всего потеряет своё значение.

«Европа без Европейского союза не помешала бы ни Трампу, ни Путину. В политическом смысле она стала бы слабой и беспомощной. Такой Европе, её отдельным государствам обе эти державы смогли бы легко навязывать свою волю. Они каким-то образом провели бы новый раздел на сферы влияния, которые остальные бы приняли, даже без железного занавеса. И такой Европы они сегодня снова желают. Москва уже давно, а Вашингтон — впервые после Второй мировой войны», — пишет в издании Rzeczpospolita политолог и профессор Роман Кузьняр.

Две встречи на высшем уровне упрочат ситуацию Европы, которую поставили между двух огней, продолжает он. Первая — это саммит Североатлантического альянса, вторая — встреча Трампа с Путиным. Для президента США более важной будет вторая, уверен политолог. Саммит НАТО является для него тем же, чем и саммит «Большой семёрки», который был короткой остановкой перед встречей с северокорейским диктатором. «Как известно, встречи с союзниками раздражают Трампа, он не чувствует себя частью этого клуба. Совсем иначе — диктаторы. К ним Трамп испытывает уважение, а в отношении Путина прямо-таки явное восхищение», — подчёркивает автор.

Ранее саммиты НАТО, более лёгкие или сложные, служили вместе с принятием важных решений подтверждением стратегических и идеологических связей, соединяющих Америку и Европу. Сейчас их главный пункт — это вечные упрёки со стороны Трампа и, таким образом, сигнал, ставящий под сомнение единство, то есть дееспособность альянса. «Ещё прусский военачальник Карл фон Клаузевиц писал, что главным источником силы альянса является его сплочённость», — отмечает Кузьняр.

«У нас ещё есть НАТО, но уже нет атлантического содружества. И это дело рук США, потому что партнёром Америки в её содружестве была сплачивающаяся Европа. Так было лучше для обеих сторон», — сожалеет он и подчёркивает, что даже несравненно более мощные американцы до сих пор это понимали. «Если дело когда-то и доходило до напряжённости, то это всегда была ссора в семье. Даже тогда, когда Де Голль выводил Францию из военной организации альянса или когда Джордж Буш, идя на войну с Ираком, со злостью делил ЕС на старую и новую Европу», — вспоминает политолог.

«А это сейчас изменилось. Нет содружества, нет семьи. Трамп рассматривает альянс как акционерное общество, в котором у него контрольный пакет, и он может вынудить остальных принять его способ управления компанией или изменение вида деятельности. Он также может уступить часть своих акций кому-то другому, не напрямую, путём ослабления альянса — например России», — предупреждает польский профессор.

«Для Трампа сильная позиция Германии в Европейском союзе — это как бельмо на глазу. Стремясь к ослаблению Германии, он хочет уменьшить роль ЕС. Общность ценностей, единство Запада в противовес растущей силе остального мира — это всё для Трампа не имеет значения. Имеет значение бизнес, здесь и сейчас», — добавляет он.

Применяя тактику восстановления равновесия в пользу США, Трамп готов войти в союз с незападными державами. Автор считает также курьёзным мнение о том, что именно Запад ограничивает позицию Америки. Ведь руководя Западом, Вашингтон имел более мощный мандат на то, чтобы руководить миром. «И в этом пункте политики Трампа навстречу ей выходит Путин. Трамп — это шанс Путина не только выйти из международного остракизма после агрессии России на Украине. Это также шанс возвращения к «старой доброй» политике силы», — объясняет Кузьняр.

И добавляет, что в ней Россия чувствует себя как рыба в воде, ведь уже не надо будет притворяться приличной, придерживаться норм, искать компромисс в международных органах. Великие будут решать насчёт всего. По той же причине китайцы в неофициальных переговорах говорят о Трампе — «дар небес». Столь быстрого отказа США от их азиатских союзников в Пекине не ожидали. В этом нет противоречия с военным присутствием США в Южно-Китайском море, потому что там речь идёт об экономических интересах, подчёркивает он. «Специфическая логика действия Трампа отвечает ожиданиям хозяев Москвы и Пекина, а так как они считают себя более мудрыми и более сообразительными, они имеют право рассчитывать на успех в игре, предлагаемой президентом США. О наивности, соединённой с нарциссизмом знаменитости, свидетельствует и саммит в Сингапуре. Однако Путин или Си Цзиньпин — это не мелкий хулиган из Пхеньяна. Это игроки тяжёлого веса, чего Трамп, кажется, не понимает», — считает политолог.

Путину в особенности подходит политика Трампа в отношении Европы. Хозяин Кремля ведёт ту же самую игру: он хочет её рассорить и ослабить. До сих пор без особых успехов, отмечает он. Орбан является интересным союзником Путина, но Венгрия не слишком много значит. «То, что ПИС «сделал» Будапешт в Варшаве, доставляет Кремлю удовольствие, но это не Берлин, Париж или Лондон. С этой перспективы саммит Трамп — Путин является плохим сигналом для Европы», — рассказывает профессор.

Что может сделать оказавшаяся между двух огней Европа? Ответ на это могут искать европейские главы, а также органы Евросоюза, ответственные за внешнюю политику ЕС. Он точно должен остаться сплочённым и не дать обвести себя вокруг пальца. Но даже эта первая предпосылка стратегии реагирования ЕС на возникающую ось «Трампутин» может не возникнуть, предупреждает он. Если, как оказывается, российские деньги поддерживали кампанию в пользу брексита, то что говорить о странах, исторически или идейно подверженных российскому влиянию.

До сих пор Европейскому союзу удавалось оставаться относительно сплочённым по отношению к России, констатирует автор. Но союз, до которого могут дойти отношения между Трампом и Путиным, а также их совместные акции против единства Европы могут это изменить. Евросоюз может пойти по пути политического краха. И важным последствием этого будет немецко-российское сближение. «Берлин не захочет плестись в хвосте за Вашингтоном. Тогда Россия также получит больше свободы в плане возвращения влияния в Центральной и Восточной Европе», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский политолог и профессор Роман Кузьняр.