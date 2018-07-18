Wyborcza: на глазах у всего мира Трамп поблагодарил Путина за победу на выборах

Не осталось сомнений: Владимир Путин помог выиграть президентские выборы Дональду Трампу, пишет американская журналистка Энн Аппельбаум. В издании Gazeta Wyborcza она объясняет, что своей «полной восхищения и благодарности» речью в адрес российского президента в Хельсинки американский лидер выдал себя и «источник» своей «победы».

Перед саммитом Трампа и Путина многие задумывались над тем, каким образом самые последние обвинения в расследовании Мюллера повлияют на его результат. Язык этих обвинений был в конце концов очень конкретным и детальным. Названы фамилии российских офицеров разведки. Что более существенно, из обвинений следовало, что российские хакеры были внедрены в компьютерные системы национального комитета в течение значительного времени. Они имели доступ к его анализам, данным об электорате и противниках, пишет в издании Gazeta Wyborcza американская журналистка Энн Аппельбаум.

Россияне определённо использовали бы такие данные для проведения собственных избирательных онлайн-кампаний с помощью фейковых медиааккаунтов, о которых специальный прокурор Роберт Мюллер сообщил в одном из предыдущих обвинений. Вполне вероятно, что он предоставил эти данные людям, работающим в пользу Дональда Трампа, — может, даже одному из тех, кто уже сидит в тюрьме или был обвинён за свои контакты с российским правительством в 2016 году, продолжает она.

Вслед за этим обвинением журналисты, члены конгресса и другие потребовали, чтобы президент Трамп затронул эту тему в ходе саммита — отступил, ввёл по отношению к России дальнейшие санкции. Некоторые даже считали, что следовало бы отменить саммит.

«Но что если все ошибочно поняли Трампа и его намерения? В конце концов тем, что Мюллер как раз доказал, вне всякого сомнения, было то, что российские хакерские операции, проводимые в социальных сетях в пользу Трампа, были намного более обширными и более важными, чем мы считали», — подчёркивает она.

«Нет уже места для сомнений касательно того, что Владимир Путин помог ему выиграть выборы. А следовательно, с точки зрения Трампа, целью встречи на саммите была благодарность президенту России за его помощь», — утверждает Аппельбаум.

В своих высказываниях во время саммита Трамп вначале обвинял Америку: «Я думаю, что США поступили глупо, что мы все поступали глупо… мы все виноваты». Он прибегал к отрицанию какой-либо ответственности за вмешательство в выборы и сговора. Он напал на демократов, которые якобы хотят лишь противостоять и мешать, а также на расследование Мюллера, которое, как он сказал, разрушало американо-российские взаимоотношения.

В присутствии СМИ со всего мира он напал на ФБР за якобы непроведённое следствие по делу «сервера» и «33 тысяч мэйлов Хилари Клинтон». «Он льстил Путину, сначала подготавливая сценарий событий и проводя переговоры тет-а-тет, без присутствия каких-либо советников, а потом раз за разом лез из кожи вон, чтобы подчеркнуть важность и значение Путина словами «президент Путин тоже категорически отрицал вмешательство России»», — объясняет журналистка и добавляет, что это именно тот язык, который будет использован в России для укрепления притязаний Путина на власть.

«Трамп как раз сочинил наиболее изощрённую благодарность в истории. Во время, когда за этим наблюдали миллионы людей во всём мире, он громко сказал: «Спасибо тебе, Владимир Путин, за то, что ты помог мне выиграть с помощью моей кампании», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza американская журналистка Энн Аппельбаум.