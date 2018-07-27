Sky News: британские истребители перехватили российский Су-24 у границ НАТО

Два британских истребителя Typhoons были подняты в воздух для сопровождения российского бомбардировщика Су-24, который летел над акваторией Чёрного моря, передаёт Sky News. Кроме того, отмечается, что после этого британские самолёты были вынуждены патрулировать воздушное пространство в качестве «сдерживающего фактора».

Два британских истребителя Typhoons были подняты в воздух для сопровождения российского бомбардировщика Су-24, который летел над акваторией Чёрного моря, передаёт Sky News.

На сайте телеканала отмечается, что истребители были задействованы после получения сигнала о приближении Су-24 к границам воздушного пространства НАТО.

Кроме того, из заявления Королевских военно-воздушных сил Великобритании следует, что самолёты, поднятые с авиабазы в Румынии, были вынуждены патрулировать воздушное пространство в качестве «сдерживающего фактора» после того, как российский бомбардировщик «был близок к нарушению воздушного пространства НАТО».

Тем не менее сообщается, что в итоге российский самолёт не пересёк воздушные границы НАТО.

«Мы регулярно осуществляем воздушный патруль в Великобритании, поэтому сегодняшний инцидент нам не в новинку, и всё прошло без проблем», — признался один из пилотов Typhoons.

Sky News напоминает, что британские истребители были на постоянной основе размещены в Румынии в качестве составной части мер НАТО по обеспечению безопасности в 2014 году.