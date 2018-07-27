Sky News: британские истребители перехватили российский Су-24 у границ НАТО

16:20
Трансфер Головина в «Монако» стал самым крупным в истории ЦСКА
Трансфер полузащитника сборной России по футболу Александра Головина из ЦСКА в «Монако» стал самым крупным в истории армейского клуба.
16:15
Головин прокомментировал переход в «Монако»
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин поделился эмоциями от перехода в клуб Лиги 1 «Монако».
16:12
Суд отправил под домашний арест замначальника ярославской колонии
Заволжский районный суд Ярославля заключил под домашний арест замначальника ярославской колонии №1 Ивана Калашникова по делу об избиении заключённого.
16:10
«Монако» объявил о переходе футболиста Головина
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин официально стал игроком «Монако».
16:08
В Киеве завершился крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси
В Киеве завершился крестный ход, организованный Украинской православной церковью в честь 1030-летия Крещения Руси.
16:07
СМИ: Ряд клубов РПЛ претендуют на Джорджевича
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лука Джорджевич, который не попал в заявку команды на сезон-2018/19, может продолжить карьеру в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:05
Путин заявил о готовности пригласить Трампа в Москву
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по результатам работы саммита БРИКС заявил, что российская сторона готова пригласить американского лидера Дональда Трампа в Москву для проведения переговоров.
15:52
Политолог объяснил, почему президент Эквадора сделал заявление по ситуации с Ассанжем
Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал RT, что заявление президента Эквадора Ленина Морено по ситуации с главным редактором WikiLeaks Джулианом Ассанжем было сделано под давлением Запада.
15:50
Жена хоккеиста Овечкина объяснила решение рожать ребёнка в США
Жена нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия, которая находится на девятом месяце беременности, объяснила решение рожать ребёнка в США.
15:50
Путин назвал большой плюс Трампа
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по результатам работы саммита БРИКС рассказал, что большим плюсом американского лидера Дональда Трампа является его стремление исполнять обещания.
15:45
На крестный ход в Киеве собрались не менее 200 тысяч верующих
На крестный ход в Киеве в честь 1030-летия Крещения Руси собрались не менее 200 тысяч верующих.
15:43
Путин: Россия не отказывается от доллара
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по результатам работы саммита БРИКС.
15:34
Бышовец поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.
15:31
«Кровавую» Луну можно будет наблюдать из любой точки Крыма
Так называемую кровавую Луну можно будет наблюдать из любой точки Крыма в ночь на субботу, 27 июля. Продолжительность явления вместе с полутеневыми фазами составит 6 часов 18 минут, передаёт «Крыминформ».
15:28
Путин 28 июля примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси
Российский лидер Владимир Путин 28 июля примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси.
15:28
Суд в Москве заочно арестовал граждан Сирии, сбивших самолёт майора Филипова
Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх граждан Сирии, сбивших в феврале штурмовик Су-25 майора Романа Филипова над территорией, подконтрольной террористам. Об этом сообщает РИА Новости.
15:24
На федеральной трассе в Чувашии перевернулась цистерна с соляной кислотой
В Главном управлении МЧС по Республике Чувашия сообщили, что на федеральной автомобильной дороге «Урал» опрокинулась цистерна с соляной кислотой.
15:17
Путин вручит госнаграды и грамоты футболистам и тренерам сборной России по футболу 28 июля
Президент России Владимир Путин вручит государственные награды и почётные грамоты 23 футболистам и шести тренерам сборной России по итогам выступления на чемпионате мира 2018 года.
15:16
Генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по делу о протестах в Армении в 2008 году
Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Об этом говорится на сайте ведомства.
15:14
Медведев сообщил об одобрении решения о статусе Молдавии в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Высший евразийский совет одобрил решение о статусе Молдавии в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя.
15:12
Трамп назвал команду спецпрокурора Мюллера «бандой 13 злых демократов»
Президент США Дональд Трамп назвал команду спецпрокурора Роберта Мюллера, которая проверяет возможные связи американского лидера с Россией, «бандой 13 злых демократов».
15:08
Черчесов заявил, что посетил финал ЧМ-2018 по футболу только из-за приглашения Путина
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о причинах, по которым посетил финальный матч чемпионата мира 2018 года Франция — Хорватия.
14:58
Потапова победила Ивахненко и вышла в полуфинал турнира WTA в Москве
Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над своей соотечественницей Валентиной Ивахненко в четвертьфинале теннисного турнира Moscow River Cup.
14:56
Дзюба и Шатов вошли в заявку «Зенита» на сезон-2018/19, Заболотный будет выступать в ФНЛ
Санкт-петербургский «Зенит» опубликовал заявку команды на участие в Российской премьер-лиге в сезоне-2018/19.
14:56
В Минобороны Израиля пообещали построить 400 новых домов в еврейском поселении после теракта
Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман пообещал построить 400 новых «единиц жилья» в еврейском поселении Адам на Западном берегу реки Иордан, где 26 июля палестинец убил одного и ранил двух израильтян.
14:45
В Париже движение поездов на вокзале Монпарнас приостановлено из-за пожара на подстанции
Прибытие и отправка поездов с парижского вокзала Монпарнас прекращены в пятницу, 27 июля, в связи с пожаром,
возникшим на трансформаторной подстанции.
14:43
Лыжница Сарсфилд выразила соболезнования в связи со смертью сноубордистки Суттер
Восьмикратная чемпионка Великобритании по ски-кроссу и участница зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Эмили Сарсфилд выразила соболезнования в связи со смертью своей соотечественницы сноубордистки Элли Суттер.
14:42
Защитник «Зенита» Новосельцев арендован «Анжи»
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев стал игроком махачкалинского «Анжи».
14:34
В РФС прокомментировали информацию о смерти фаната ЦСКА в Москве
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал сообщения СМИ о смерти болельщика московского ЦСКА в результате массовой драки на Курском вокзале.
14:32
Патриарх Кирилл рассказал о Божьей руке в российской истории
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день празднования 1030-летия Крещения Руси рассказал о Божьей руке в российской истории.
14:31
Российские саблистки завоевали серебро в командном турнире на ЧМ по фехтованию
Российские саблистки Яна Егорян, София Позднякова, Софья Великая и Светлана Шевелёва завоевали серебро в командных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском Уси.
14:31
Глава Минобороны Германии усомнилась в наличии у Трампа чёткой стратегии в отношении России
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен полагает, что у американского лидера Дональда Трампа нет чёткой стратегии в отношении России. Об этом она заявила в ходе беседы с изданием Der Spiegel.
14:24
«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Канунниковым
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о подписании контракта с нападающим Максимом Канунниковым.
14:21
«Рубин» арендовал футболиста Цаллагова у «Зенита»
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов стал футболистом казанского «Рубина».
14:15
Умер журналист Виталий Шенталинский
Журналист, писатель и общественный деятель Виталий Шенталинский скончался в возрасте 78 лет. Об этом заявили в обществе «Мемориал».
14:13
СМИ: Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, который договорился о подписании контракта с клубом Лиги 1 «Монако», не примет участия в матче за Суперкубок Франции.
14:12
В «Авангарде» сообщили, когда появится заключение экспертов по состоянию «Арены Омск»
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Максим Сушинский сообщил, когда появится официальное заключение экспертов по состоянию «Арены Омск».
14:11
В Киеве начался крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси
В центре Киева начался организованный Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1030-летия Крещения Руси крестный ход. Об этом сообщает РИА Новости.
14:09
МЧС предупредило о сильном дожде и грозе в Московской области в ближайшие часы
Ливень и гроза ожидаются в Московской области в ближайшие часы. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по региону.
13:57
В пресс-службе ТНТ прокомментировали ситуацию вокруг съёмочной площадки «Дома-2»
В пресс-службе телеканала ТНТ прокомментировали ситуацию вокруг съёмочной площадки реалити-шоу «Дом-2» в Новой Москве.
13:57
Риккардо показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Венгрии, Сироткин — 19-й
Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время в ходе первой свободной практики 12-го этапа «Формулы-1» Гран-при Венгрии.
13:56
ВМС Украины и корабли НАТО провели совместную тренировку в Чёрном море
Военно-морские силы Украины и корабли НАТО провели тренировку типа PASSEX в Чёрном море. Об этом заявили в пресс-центре командования украинских ВМС.
13:50
Драматург погиб в Татарстане при падении в оркестровую яму
Драматург и актёр Гафур Каюмов погиб при падении в оркестровую яму в районном Доме культуры Арского района Татарстана.
13:49
Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала бронзу чемпионата мира
Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала бронзу чемпионата мира, который проходит в китайском Уси.
13:49
В Госдуме прокомментировали заявление президента Эквадора об Ассанже
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников прокомментировал RT заявление президента Эквадора Ленина Морено по ситуации с главным редактором WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
13:44
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля 2019 года
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 24 февраля 2019 года, сообщает издание Jurnal.md. Данное решение было принято в ходе пленарного заседания в пятницу, 27 июля.
13:42
CAS отклонил апелляцию экс-генсека ФИФА Вальке
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке на отстранение от футбольной деятельности.
13:33
ЦБ сохранил ключевую ставку 7,25% годовых
Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
13:33
Бразильский клуб оштрафован за использование голкипером смартфона во время матча
Бразильский футбольный клуб «Атлетико Паранаэнсе» оштрафован за использование голкипером Адербаром Сантосом смартфона во время матча пятого тура Серии А с «Атлетико Минейро».
13:32
Замдиректора иркутского комбината погиб при полёте на дельтаплане
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что проводит проверку по факту гибели 53–летнего жителя Иркутской области, который занимался дельтапланерным спортом.