Бомбардировщик Ту-95 находится на вооружении ВВС сначала СССР, а потом и России уже 67 лет, однако он всё ещё имеет вес в эпоху непрерывно обновляющихся авиационных технологий. Как пишет китайское издание Fenghuang, несмотря на солидный стаж, этот заслуженный самолёт ещё сможет преподать урок странам, у которых есть плохие намерения в отношении России.

Последние годы в рядах ВВС США ходит шутка: «Когда мой дед летал на F-4, его посылали перехватывать Ту-95. Когда мой отец летал на F-15, его тоже посылали перехватывать Ту-95. Сейчас я летаю на F-22 и тоже перехватываю Ту-95». Как пишет Fenghuang, с одной стороны, такие анекдоты вызывают смех, однако с другой — заставляют обратить любопытные взоры на этот «вечный» бомбардировщик, всё ещё имеющий вес в эпоху непрерывно обновляющихся авиационных технологий.

Китайское издание отмечает, что в 1951 году высшее руководство СССР поставило задачу создать бомбардировщик для нанесения ударов по основным наземным целям американцев. Так появился этот гигант с турбовинтовыми двигателями, способный преодолеть более 10 тыс. км с 12 тоннами взрывчатки на борту.

Поначалу ВВС НАТО не придавали особого значения этому кажущемуся отсталым бомбардировщику, насмешливо называя его «Медведь». Это продолжалось до тех пор, пока в 1961 году с Ту-95 не сбросили водородную «Царь-бомбу». Это событие так потрясло весь мир, что ВВС многих стран мира стали принимать меры предосторожности против Ту-95. Стоило этому «полярному медведю» появиться на радарах, иностранные ВВС в срочном порядке отправляли самолёты на перехват. С 1961-го по 1991 год это происходило так часто, что в итоге армии других стран привыкли к обществу Ту-95 и даже начали их фотографировать.

Холодная война завершилась с распадом СССР, и вместе с ней временно прекратил свой путь патрулировавший весь мир «полярный медведь». ВВС стран НАТО вспомнили о Ту-95 только в 2007 году, когда Владимир Путин объявил, что российская армия вновь будет проводить патрулирование за пределами своих границ.

«Ветеран Ту-95 совершил множество ратных подвигов во время холодной войны, и мы верим, что до того, как появятся «новобранцы», он ещё сможет преподать урок странам с намерениями против России», — заключает автор статьи.