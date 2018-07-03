DN: летающие над Россией американские разведчики износились и постоянно ломаются

Американские самолёты-разведчики C-135, которые ВВС США нередко задействуют для полётов над территорией России, постоянно ломаются, пишет Defense News. Как отмечает издание, по причине высокой степени изношенности, эти машины оказываются не в состоянии справиться с каждым 12-м полётным заданием.

Американские устаревающие самолёты-разведчики семейства C-135 продолжают ломаться, и законодатели США хотят понять, почему это происходит, пишет Defense News.



Всем разведывательным самолётам 55-го крыла ВВС США, которое базируется на авиабазе Оффут в штате Небраска, уже более 50 лет. В задачи этого соединения входит выполнение важных миссий с аэродромов в Англии, Греции, Японии и Катаре.



Однако газете Omaha World Herald удалось выяснить, что эти самолёты страдают от технических неисправностей, которые привели к тому, что с 2015 года ВВС были вынуждены отменить каждый 12-й вылет с участием этих машин. По этой причине законодатели штата Небраска призвали министра ВВС США Хезер Уилсон провести расследование касательно состояния изношенного воздушного парка 55-го крыла.



В то же время власти Небраски вступили в противоборство с конгрессом, который не хочет вкладывать дополнительные средства в самолёты-разведчики OC-135, осуществляющие полёты над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Некоторые американские законодатели и чиновники начали относиться к этому документу скептически из-за предполагаемых «нарушений» России. В то же время американская администрация запросила средства на два новых самолёта, предназначенных для этой цели.



«У него один из худших показателей техобслуживания в ВВС США, — отметил конгрессмен Дон Бэкон. — Он часто ломается в России, ставя нас в очень опасные, неловкие ситуации с русскими на их базах».





Американские законодатели в письме попросили Уилсон представить отчёт по состоянию 55-го крыла в плане безопасности лётной эксплуатации и эффективности выполнения задач данными машинами. Кроме того, они настаивают на том, чтобы министр ВВС США обрисовала долгосрочные планы по поддержанию боевого потенциала авиакрыла.