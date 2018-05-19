National Interest: у старых американских F-15 нашёлся козырь для борьбы с Су-57

Несмотря на то, что российский истребитель Су-57 превосходит любой самолёт четвёртого поколения, даже старые американские F-15C Eagle способны свести на нет его преимущества в малозаметности, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, если на этот истребитель установить находящуюся в разработке прицельную систему Legion pod, оснащённую длинноволновым инфракрасным сенсором, то он сможет эффективно захватить и уничтожить любую цель.

Американский истребитель почтенного возраста F-15C Eagle очень долго считали лучшим в мире самолётом для завоевания превосходства в воздухе из-за соотношения побед к потерям в боях с его участием. Этот устаревающий самолёт уже приближается к концу срока своей службы, однако, он до сих пор остаётся грозной боевой машиной, пишет The National Interest.

Американские ВВС откладывают модификацию F-15C, — в частности установку новых средств радиоэлектронной борьбы, — до тех пор, пока они не решат, что им по-прежнему нужна эта машина. Такие колебания вызваны тем, что в ВВС осознали, что этому истребителю требуются структурные усовершенствования, чтобы продлить его срок эксплуатации до середины 2020-х.

По всей видимости, учитывая, что конгресс отказал в снятии с вооружения штурмовика A-10 Warthog, у ВВС остаётся мало вариантов, кроме как избавиться от F-15C ради выделения средств на более важные проекты.

Тем не менее на данный момент истребители F-15C составляют половину воздушного флота США для завоевания превосходства в воздухе, так как ВВС получили менее половины требуемых Lockheed Martin F-22A Raptor. В конечном счете, в 2030-х годах ВВС США надеются разработать новую платформу для прорыва противовоздушной обороны противника на замену F-15C и F-22, в то время как Россия и Китай работают над поставкой в войска новых истребителей пятого поколения вроде Су-57.

Су-57 — особенно когда он получит новые двигатели — будет превосходить любой истребитель четвёртого поколения, учитывая его скорость, манёвренность, системы маскировки и потенциал средств электронной борьбы. «Однако у ВВС США есть план того, как одерживать победы над малозаметными самолётами противника — и это контрсредство уже находится в разработке», — отмечает журнал.

Ответ кроется в длинноволновой инфракрасной области спектра, которую нынешнее поколение истребителей не способно подавлять. Кроме того, сейчас не существует способа избежать обнаружения длинноволновым ИК сенсором на большой дистанции — и этот сенсор можно установить на имеющиеся машины. Хотя в будущем, по всей видимости, инженеры создадут машину, способную скрыться от таких технических средств, с большой долей вероятности её придётся конструировать с нуля.

На данный момент Lockheed Martin работает над подвесной прицельно-разведовательной системой Legion pod, которую можно будет устанавливать на F-15C. Ожидается, что эта компания произведёт более 130 изделий Legion pod, которые будут оснащены инфракрасными датчиками IRST, способными отслеживать воздушные цели на большом расстоянии.

Ранее американские чиновники отмечали, что длинноволновые IRST вкупе с быстрой обработкой данных обеспечивают захват и ведение малозаметного истребителя.

По мнению The National Interest, будучи оснащённым Legion pod, F-15C с лёгкостью сведёт на нет любое преимущество Су-57 в плане незаметности. После этого он сможет достаточно точно навестись на цель и атаковать её ракетами дальнего действия Raytheon AIM-120D AMRAAM.

Однако в случае если Су-57 выживет после шквала американских ракет, F-15C окажется в невыгодном положении из-за высокой манёвренности российского истребителя. Тем не менее лётчики F-15C не раз проводили учебные бои против необычайно манёвренных F-22, и даже несмотря на своё невыгодное положение, они иногда выходили из боя победителями.

Если не брать в расчёт траты на техобслуживание, F-15C снимать с вооружения не стоит. Однако принимая во внимание его почтенный возраст и постоянно видоизменяющиеся угрозы, американским ВВС стоит вложить деньги в проекты следующего поколения вроде платформ для прорыва воздушной обороны противника, особенно если вспомнить что конгресс не даст списать A-10. Как бы то ни было, но, похоже, время F-15C подошло к концу, подводит итог The National Interest.