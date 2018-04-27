Fox: российские средства РЭБ — одна из главных проблем войск США в Сирии

Россия применяет против войск коалиции США в Сирии средства радиоэлектронной борьбы, пытаясь глушить связь на беспилотниках и «летающих батареях», сообщает Fox News. Как поведала в эфире канала эксперт по нацбезопасности и вооружённым силам Ребекка Грант, усилия россиян далеко не так эффективны, как того бы хотелось им самим, но всё равно представляют определённую опасность для американских военных, находящихся в зоне конфликта.

ГЕНЕРАЛ РЭЙМОНД ТОМАС, глава Главного управления войск специального назначения Минобороны США: В Сирии наши противники сейчас создали для нас наиболее агрессивную обстановку в сфере РЭБ на планете. Они глушат нам связь, выводят из строя наши АС-130 и так далее.

Невероятно. Это очень тревожные заявления, и сделал их, между прочим, начальник Главного управления войск специального назначения Минобороны США. По его словам, РЭБ — вы сейчас слышали эту аббревиатуру, она расшифровывается как «радиоэлектронная борьба» — представляет собой одну из главных проблем для наших войск в Сирии. Наши противники имеют возможность выводить из строя американские самолёты, обеспечивающие для находящихся в зоне конфликта американских подразделений огневую поддержку с воздуха. Ситуация получается нехорошая. Генерал также говорил о том, что российские войска глушат американские беспилотники, осуществляющие операции в регионе.

А у меня в гостях — Ребекка Грант, специалист по нацбезопасности и вооружённым силам, а также бывший директор Института воздушной мощи имени генерала Митчелла. И снова добро пожаловать, Ребекка, приятно опять вас видеть.

РЕБЕККА ГРАНТ, эксперт по национальной безопасности и вооружённым силам: Спасибо!

Всё это тревожно. Давайте выведем на экран кадры с АС-130. Получается, есть возможность блокировать связь между АС-130 и личным составом в зоне конфликта. А что вообще делают эти АС-130? Для чего они там находятся?

РЕБЕККА ГРАНТ: АС-130 — высокоэффективная летающая батарея непосредственной поддержки войск. Этот самолёт непосредственно ведёт огонь по противнику, а также отчасти применяется в разведывательных целях. Россияне предпринимают попытки по созданию помех для ВЧ и УВЧ-связи. Я лично считаю, что у них это получается не так эффективно, как им бы хотелось. Но здесь дело в Путине. Россия наработала новые средства РЭБ на Украине, и теперь они перебросили их в Сирию, чтобы испытать их на коалиции под руководством США и её партнёрах.

Как же нам на это отвечать?

РЕБЕККА ГРАНТ: Прежде всего отмечу, что операции по зачистке региона от бойцов ИГ* из-за такого прекращены не будут. Но нужнее всего здесь — и в Главном управлении войск специального назначения об этом знают, у них имеются замечательные организации — вот что: благодаря американской промышленности у нас есть безопасные протоколы связи, и есть возможность восстанавливать боевые сети — ведь коалиция постоянно взаимодействует в сети, используя радиоволны для соединения с самыми разными устройствами. Так вот, что Пентагону нужно, так это ускорить испытания и развёртывание наших новых систем, в том числе для сбора и обработки данных. Поэтому Россия и представляет такую угрозу — ну а их военная стратегия означает, что мы должны этому противодействовать.

Давайте быстро послушаем заявления генерала Мэттиса о наших следующих шагах в Сирии, и я хотела бы, чтобы вы их прокомментировали. Внимание на экран.

ЖАНН ШЭХИН, сенатор США: Если мы выведем наши войска из Сирии прямо сейчас, борьба против ИГ будет считаться законченной?

ДЖЕЙМС МЭТТИС, министр обороны США: Госпожа сенатор, в настоящий момент мы войска не выводим. В ближайшие дни мы с новыми силами будем предпринимать шаги в середине долины реки Евфрат, а также против остальной части географического халифата. Борьба продолжается.

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Справедливо ли утверждение, что создание группы закрепления без нашего участия ещё долго будет оставаться рисковой идеей?

ДЖЕЙМС МЭТТИС: Уверен, что мы, скорее всего, об этом пожалеем.

Что скажете?

РЕБЕККА ГРАНТ: В зоне конфликта находятся наши спецподразделения и другие силы, которые помогают нашим партнёрам в Сирии, особенно в том северо-восточном «углу». Мэттис прав на все 100. Он зачищает районы вдоль долины реки Евфрат, нам необходимо стабилизировать ситуацию ещё больше, чтобы там началось восстановление. Именно поэтому действия России так опасны. Но будьте уверены, Россия действительно серьёзно нас теснит в Сирии.

С нами была Ребекка Грант. Большое вам спасибо! Приятно вас снова видеть.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2018 года.