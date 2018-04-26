CNBC: увидев «Томагавки» в Москве, Пентагон заявил о «дезинформации»

Россия заполучила американские крылатые ракеты «Томагавк», которые не разорвались во время недавних бомбардировок Сирии, сообщает CNBC. Об этом заявили в российском Министерстве обороны. Но в Пентагоне эти утверждения назвали «абсурдными» и обвинили Россию в «кампании по дезинформации».

Как сообщает российское Министерство обороны, в Москву были привезены неразорвавшиеся в результате технической неисправности крылатая ракета «Томагавк» и высокоточная авиационная ракета, пишет CNBC. Они использовались в ходе недавних бомбардировок Сирии. Их изучают, чтобы впоследствии использовать полученные знания для улучшения российских боевых комплексов.

Но в Пенгатоне эти утверждения назвали «абсурдными». «Это очередной пример российской кампании по дезинформации для того, чтобы отвлечь от их моральной причастности к зверствам режима Асада и расправе над мирными жителями на западе Сирии», — заявил представитель Минобороны США Эрик Паон. По его словам, никаких подтверждений этим сведениям, кроме информации в российских государственных СМИ, нет.