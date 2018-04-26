CNBC: увидев «Томагавки» в Москве, Пентагон заявил о «дезинформации»

Россия заполучила американские крылатые ракеты «Томагавк», которые не разорвались во время недавних бомбардировок Сирии, сообщает CNBC. Об этом заявили в российском Министерстве обороны. Но в Пентагоне эти утверждения назвали «абсурдными» и обвинили Россию в «кампании по дезинформации».
Как сообщает российское Министерство обороны, в Москву были привезены неразорвавшиеся в результате технической неисправности крылатая ракета «Томагавк» и высокоточная авиационная ракета, пишет CNBC. Они использовались в ходе недавних бомбардировок Сирии. Их изучают, чтобы впоследствии использовать полученные знания для улучшения российских боевых комплексов.
Но в Пенгатоне эти утверждения назвали «абсурдными». «Это очередной пример российской кампании по дезинформации для того, чтобы отвлечь от их моральной причастности к зверствам режима Асада и расправе над мирными жителями на западе Сирии», — заявил представитель Минобороны США Эрик Паон. По его словам, никаких подтверждений этим сведениям, кроме информации в российских государственных СМИ, нет.
В АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которой принадлежит шахта «Центральная» в Челябинской области, заявили, что эвакуация шахтёров из-за возгорания была проведена в рамках учений. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.
Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение относительно политизированных комментариев о бое между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Президент США Дональд Трамп «расстроен» в связи с отсутствием «немедленного прогресса» по проблеме Северной Кореи после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом пишет газета The Washington Post.
Военнослужащие Вооружённых сил Украины разместили зенитные ракетные комплексы возле линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий.
Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с RT поделился мнением, что заявление украинского лидера Петра Порошенко, который приравнял победу своего соотечественника Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) к «символу борьбы» Украины, вызывает удивление. По словам парламентария, попытки политизировать данное событие делают именно украинские политики, а обычные люди просто получали удовольствие от мероприятия.
Суд санкционировал арест подозреваемого в госизмене Виктора Кудрявцева, он был доставлен в СИЗО «Лефортово». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгения Еникеева.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Дня российского бокса, отметив, что это мероприятие станет важным этапом подготовки российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года.
На месте строительства моста через реку Амур, соединяющего Амурскую область с китайской провинцией Хэйлунцзян, из-за паводка произошло обрушение четырёх пролётов временного рабочего моста и строительного крана.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, который поздравил своего соотечественника Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), назвав её «символом борьбы» Украины.
Почётный и вечный чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе и мэр Киева Виталий Кличко поделился впечатлениями от боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился впечатлениями от боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Иммиграция и экономические проблемы волнуют граждан США гораздо больше, чем разговоры о вмешательстве России в выборы. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup о самых важных для американцев проблемах.
Президент Международной боксёрской федерации (IBF) Дэрил Пиплс поделился впечатлениями от боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал поражение соотечественника Мурата Гассиева в бою с украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о победе Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).