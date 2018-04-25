Guardian: Запад хочет обойти вето России по Сирии через Генассамблею

Западные страны подумывают о том, чтобы передать вопрос о применении химического оружия в Сирии на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН, пишет The Guardian. По информации издания, таким образом они рассчитывают обойти российское вето и добиться принятия резолюции.

«Западные страны хотят покончить с параличом, который долгие месяцы охватывает ООН по сирийскому вопросу», — пишет The Guardian. И сделать это они могут, если переведут проблему использования химического оружия в Сирии на рассмотрение в Генеральную Ассамблею, где Россия не может наложить своё вето. Этот способ используется редко, его применяли во времена холодной войны, отмечает автор статьи.

Россия 11 раз блокировала решения по Сирии в Совете Безопасности. Бывший чиновник ООН и глава Amnesty International Иэн Мартин заявил: «Российское вето не должно положить конец усилиям по принятию коллективных мер ООН. Обязанность установить ответственность за использование химического оружия и прекратить кошмар сирийского конфликта лежит на всём мировом сообществе».

Как отмечает автор статьи, чиновники западных стран предложение поддерживают. Этот вопрос был поднят на ежегодной закрытой встрече в Швеции, на которой присутствовали постпреды в Совете Безопасности ООН. На этой неделе ещё планируется его обсуждать. На Западе опасаются, что если не найти ответственных за химическую атаку в Сирии, то это нанесёт большой удар по международному миропорядку.

Инспекторы из ОЗХО сейчас как раз занимаются расследованием, но вне зависимости от того, что они установят, у них нет полномочий назначать виновных. После западных авиаударов по Сирии дипломаты разных стран пытались провести резолюцию о формировании нового механизма расследования, но пока безуспешно.

«Западные государства, обеспокоенные тем, что тупиковая ситуация ослабляет авторитет Совета Безопасности в целом, хотят прибегнуть к редко используемому способу, который впервые применили во время Корейского кризиса 1950 года. Известный как «объединение ради мира», он может позволить девяти из 15 членов Совбеза обойти российское вето и передать вопрос на общее голосование в Генеральную Ассамблею», — пишет The Guardian. И для того, чтобы в дальнейшем решение было вынесено, будет достаточно двух третей голосов в Генассамблее.

Этот механизм изначально был придуман для случаев, когда Совет Безопасности не может справиться с задачей по поддержанию мира. В свою очередь, Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что, по его мнению, в мире началась новая холодная война и опасность дестабилизации ситуации теперь выше, чем в прошлую холодную войну.

Россия, в свою очередь, настаивает, что решение о присуждении вины в случае с химатаками в Сирии должно приниматься в Совете Безопасности, где она может использовать право вето. Гутерреш же предлагает создать специальную комиссию по Сирии, как это было в случае со Шри-Ланкой, однако это предложение было встречено со скепсисом, пишет The Guardian.