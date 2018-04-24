Handelsblatt: «подарок» русских Израиль разбомбит — как только Асад его распакует

Россия «подарит» сирийской армии ЗРК С-300 «Фаворит» якобы в качестве ответа на недавние авиаудары США по Дамаску, пишет Handelsblatt. Не исключено, правда, что установку российских систем ПВО на территории Сирии Израиль приравняет к угрозе для своей безопасности — и попросту разбомбит их, отмечает автор статьи Андре Баллин.
Россия «подарит» Сирии современные системы противовоздушной обороны, пишет немецкая газета Handelsblatt. В ближайшем будущем Москва должна поставить сирийской армии зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит», уточняет автор статьи Андре Баллин.
«Эти ракетные комплексы — ответ Кремля на авиаудары США по Дамаску», — утверждает журналист Handelsblatt.
Из-за размещения в Сирии новых систем противовоздушной обороны ситуация в регионе, по мнению автора статьи, только накалится.
«Не исключено, что установку ракетных комплексов Израиль приравняет к угрозе для своей безопасности — и разбомбит их, — отмечает Андре Баллин. — Ряд СМИ уже сделали подобные предположения. При этом они ссылаются на бывшего главу управления разведки Армии обороны Израиля Амоса Ядлина. По его словам, системы С-300 израильтяне в любом случае уничтожат, если их разместят на территории Сирии».
Журналист немецкой газеты обращает внимание на то, что российские ракетные зенитные комплексы С-300 «Фаворит» сирийский президент Башар Асад ждёт уже долго — с 2010 года. Впрочем, тогда речь шла о коммерческих поставках, сегодня же — о «военной помощи на безвозмездной основе», подчёркивает автор статьи Андре Баллин.
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