WSJ: удар по авиабазе в Сирии Израиль нанёс «при молчаливой поддержке США»

Удар по авиабазе T-4 в сирийской провинции Хомс нанесли на прошлой неделе израильские военные «при молчаливой поддержке США», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке. Как уточняется в статье, целью Тель-Авива была продвинутая система противовоздушной обороны Ирана, которую иранские военные не успели подготовить к использованию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении удара по недавно доставленной на авиабазу зенитной батарее, после того как переговорил с президентом США Дональдом Трампом, пишет издание. Нетаньяху пошёл на этот шаг, чтобы не позволить иранским силам использовать систему против израильских военных самолётов, которые всё чаще проводят операции в Сирии.

Как отмечает The Wall Street Journal, этот авиаудар израильских ВВС, нанесённый с молчаливого согласия Вашингтона, — очередной признак того, что администрация Трампа работает вместе с Израилем над тем, чтобы помешать расширению влияния Тегерана на Ближнем Востоке.

Биньямин Нетаньяху сообщил Дональду Трампу о планирующейся атаке на авиабазу за пять дней до операции, говорится в статье. В результате авиаудара ВВС Израиля уничтожили не только систему противоракетной обороны, но и ангар, в котором находились иранские беспилотники. По данным иранских СМИ, погибли семь военных советников из Ирана, в том числе офицер, который курировал операции с применением беспилотников.

Руководство Израиля хранит молчание относительно этого авиаудара, но Россия, Иран и Сирия обвинили Тель-Авив в проведении этой атаки, сообщает The Wall Street Journal.