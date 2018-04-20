Sky News: словами о «красных линиях» в Сирии Лавров пытается успокоить россиян

В интервью государственному телевидению министр иностранных дел Сергей Лавров попытался успокоить россиян, объяснив им, что США и Россия вовсе не на грани войны, передаёт Sky News. Как отмечает британский телеканал, Лавров также заявил, что после ракетного удара коалиции Москва вправе предоставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.

Россия рассказала, что предупредила США о своих «красных линиях», прежде чем они (США. — ИноТВ) нанесли удар по Сирии. В своём интервью для телевидения министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что с вашингтонскими официальными лицами связались до операции, проведённой США, Великобританией и Францией в минувшие выходные. Примерно 105 ракет было выпущено в ответ на предполагаемую химическую атаку, которая, как подозревают, была проведена 7 апреля в сирийском городе Дума.



Поговорим с нашим старшим корреспондентом Дэвидом Боуденом. Он сейчас в Москве.



Что из этого является новой информацией, Дэвид? Мы ведь так и думали, учитывая временной разрыв между твитом президента Трампа и самим ударом, что должны были быть какие-то переговоры…



ДЭВИД БОУДЕН, корреспондент Sky News: Да, не думаю, что это большой сюрприз. И мы уже знали, что президент Трамп и президент Путин говорили друг с другом до удара и до предполагаемой химатаки. Но, думаю, Сергей Лавров, по сути, льёт холодную воду на любые теории эскалации. По его словам, и президент Путин, и президент Трамп были избраны и возглавляют свои страны, чтобы там был мир, и нет никакой угрозы войны между Россией и Америкой.



Но в этом интервью, в котором было затронуто множество вопросов, он, как вы уже отмечали, заявил, что, несмотря на всё бряцание оружием перед ударом, в действительности российские объекты никоим образом не могли пострадать. Вот что он сказал сегодня утром.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Были контакты на уровне военного руководства, между нашими генералами и командованием коалиции. Они были поставлены в известность о том, где у нас «красные линии», в том числе «красные линии» «на земле», географически. Результаты показывают, что они эти «красные линии» не перешли.



ДЭВИД БОУДЕН: Любопытно, что, несмотря на радостные заявления Дональда Трампа о том, что «миссия выполнена» и все 105 ракет, или около того, попали в цель, Лавров заявил, что более 70 были на самом деле сбиты сирийским ПВО.



И он также заявил, что после этого удара у России нет никаких моральных обязательств не предоставлять сирийцам зенитно-ракетные комплексы С-300. Это очень продвинутые комплексы российского производства, многие даже считают их непробиваемыми. Это, конечно, может изменить расклад.



Но, думаю, нам не стоит горячиться. Ведь Лавров говорил это государственному телеканалу — если угодно, для своего, российского народа. Он не раскрывает никаких секретов, просто говорит: «Успокойтесь, не горячитесь, мы не на грани войны». Думаю, это было сказано как для внутренней, так и, конечно же, для международной аудитории.



Дата выхода в эфир 20 апреля 2018 года.