Le Parisien: Асад отказался от ордена Почётного легиона после удара Франции по Сирии

Президент Сирии Башар Асад вернул Франции орден Почётного легиона, полученный им в 2001 году от Жака Ширака, сообщает Le Parisien. По словам представителей сирийской администрации, орден решено было вернуть после участия Франции в «трёхсторонней агрессии» против Сирии. Таким образом, сирийский лидер опередил французские власти, заявившие ранее о начале процедуры отзыва награды у президента Асада.

По сообщениям Le Parisien, администрация сирийского президента Башара Асада в четверг объявила о возвращении Франции ордена Почётного легиона, полученного главой Сирии из рук Жака Ширака. Как отмечает издание, в 2001 году сирийский лидер получил орден Кавалера Большого креста, то есть был возведён в наивысшее из возможных званий для членов ордена.

«Министерство иностранных дел и эмигрантов официально возвратило Французской республике через посольство Румынии в Дамаске, представляющее интересы Франции в Сирии, орден Почётного легиона, выданный президенту Асаду бывшим президентом Франции Жаком Шираком», — сказано в официальном заявлении администрации.

Решение вернуть орден Почётного легиона было принято после «участия Франции в трёхсторонней агрессии против Сирии вместе с Соединёнными Штатами и Соединённым Королевством», отмечается в заявлении. «Для президента Асада нет никакой почести в том, чтобы носить награду от режима, находящегося в рабстве у США», — заявляют сирийские власти.

Как напоминает издание, в понедельник представители президента Франции Эммануэля Макрона уже заявили о начале дисциплинарной процедуры по отзыву ордена у президента Асада. Таким образом, президент Асад «опередил» решение французских властей.