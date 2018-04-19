Le Parisien: Франция лишает Асада ордена Почётного легиона

Елисейский дворец подтвердил, что начал «дисциплинарную процедуру» лишения Башара Асада ордена Почётного легиона, сообщает Le Parisien. Высшую награду Франции сирийский лидер получил в 2001 году из рук президента Жака Ширака.

Париж хочет лишить президента Башара Асада ордена Почётного легиона, сообщает Le Parisien.

Как подтвердили в Елисейском дворце, «дисциплинарная процедура по отзыву ордена Почётного легиона у Башара Асада действительно была начата».

Новости об этой инициативе последовали после появления в воскресном выпуске Le Parisien статьи о том, что сирийский лидер, якобы ответственный за несколько химатак против мирных жителей своей страны, до сих пор является обладателем самой почётной французской награды, в то время как голливудского продюсера Харви Вайнштейна лишили ордена из-за скандала вокруг сексуальных домогательств, как и велосипедиста Лэнса Армстронга — за допинг.

Асад получил свою награду в 2001 году из рук на тот момент президента Франции Жака Ширака, который надеялся, что только что пришедший к власти сирийский лидер выберет демократический путь. А сегодня Франция вместе с США и Великобританией осуществляют ракетные удары по Сирии в наказание за «химическую атаку».