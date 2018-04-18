Der Tagesspiegel: Меркель предложила Путину обсудить Сирию «напрямую»

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Кремля Владимир Путин созвонились, чтобы обсудить сирийский конфликт, сообщает Der Tagesspiegel. В ходе телефонного разговора они договорились о совместной встрече, которая пройдёт «в ближайшее время». Глава ФРГ подчеркнула важность поддержания диалога с Россией, а также напомнила, что без Москвы мирное урегулирование ситуации в Сирии невозможно.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию в Сирии, сообщает Der Tagesspiegel. В рамках беседы они договорились о совместной встрече, которая, как утверждает глава ФРГ, пройдёт «в ближайшее время», но точная дата пока названа не была.

Меркель отметила, что в отношениях с Россией накопилось большое количество «конфликтов». Отдельно она упомянула о той политике, которую Кремль проводит в Сирии, а также на Украине. Такие спорные вопросы требуют «прямых переговоров», отметила канцлер.

Она подчеркнула важность поддержания диалога с Россией, продолжает издание. По её словам, без Москвы мирное урегулирование конфликта в Сирии невозможно. Также она раскритиковала Кремль за поддержку сирийского лидера Башара Асада и отметила, что как его союзник Россия «несёт ответственность» за предполагаемую химатаку на город Дума.

В свою очередь Путин сказал Меркель, что недавние ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии нарушают международное право и подрывают мирный процесс в стране. Политики также обсудили реализацию совместного проекта «Северный поток — 2», отмечает издание.