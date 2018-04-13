Меркель: Германия не будет участвовать в военном ударе против Сирии

Германия не примет участия в возможной военной атаке против Сирии, о подготовке которой сообщил президент Дональд Трамп, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. При этом «просто ничего не делать — это тоже тяжело», отметила Меркель, добавив, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.
Германия отказалась от участия в возможной атаке против Сирии, объявленной президентом США Дональдом Трампом, в то время как Франция и Великобритания заявили, что они готовы поддержать Америку, сообщает Rheinische Post. «Германия не будет участвовать в возможных военных действиях, хотя решения ещё нет, я хочу это ещё раз подчеркнуть», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Просто ничего не делать — это тоже тяжело», — добавила политик. По её словам, президенту Башару Асаду необходимо «дать понять, что нельзя применять химическое оружие».
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал западные страны провести голосование и выработать общую позицию в отношении Сирии. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, имеются доказательства применения властями Сирии химоружия против повстанцев в Думе. «У нас есть доказательство, что как минимум применялся хлор и что он был использован режимом Асада», — отметил Макрон.
В свою очередь, Сирия и Россия отрицают использование химоружия в Думе. У этой «сказки» нет никаких доказательств, заявили в Москве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предостерёг США от обострения ситуации в Сирии. По словам эксперта по внешней политике из парламентской фракции ХДС/ХСС Юргена Хардта, «России становится всё сложнее уходить от ответственности». Москва обладает «властью, чтобы удержать Асада от использования химоружия», и «сейчас она должна использовать эту власть», резюмировал политик.
Боевики обстреляли несколько населённых пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и на северо-западной окраине города Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске работает усиленная следственная группа, в составе которой более 100 следователей и криминалистов.
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