ZDF: отказ Меркель от военного удара в Сирии вызвал споры среди немецких политиков

Немецкие политики разошлись во мнениях по поводу чёткого отказа Ангелы Меркель от участия в военных действиях в Сирии, сообщает ZDF. Представитель Свободной демократической партии в эфире телеканала раскритиковал позицию канцлера и заведомое нежелание помочь союзникам, тогда как политики из левых и СДПГ не нашли оправдания военным действиям и вспомнили о последствиях в виде новой волны беженцев.

Решение Ангелы Меркель не участвовать в военном ударе по Сирии вызвало критику со стороны Свободной демократической партии, в то время как представители левых, напротив, не видят оправдания возможным военным действиям, сообщается на сайте немецкого телеканала ZDF.

Глава европейских левых Грегор Гизи не понимает, чем можно оправдать военный удар по Сирии под руководством США. Назначать виновными президента Башара Асада и Россию без какого-либо расследования якобы имевшей место химической атаки означает просто идти на поводу у предрассудков, в которые после этого полагается верить, подчеркнул Грегор Гизи во время дискуссии в рамках ток-шоу на канале ZDF.

Он рассказал, что, будучи адвокатом, научился искать за всем происходящим мотивы и интересы, потому что они всегда присутствуют. «Какой интерес Асада и Путина в Сирии применять химическое оружие и провоцировать военный удар США?» — призвал задуматься Гизи.

Кроме того, бывший глава Левой партии Германии вспомнил о том, что США в своё время уже представляли в Совете Безопасности якобы «однозначное доказательство» наличия у Ирака оружия массового уничтожения, однако это оказалось неправдой. «Поэтому я считаю, что мы должны быть более недоверчивыми», — заявил Грегор Гизи в эфире ZDF.

Помимо этого, он призвал правительство Германии сыграть роль посредника в обостряющемся конфликте между США и Россией и настаивал на перезагрузке в международных отношениях.

Эксперт Свободной демократической партии по внешней политике Александр Граф Ламбсдорф, напротив, раскритиковал ясный отказ Ангелы Меркель от немецкого участия в военном ударе по Сирии. «На мой взгляд, это прискорбно, что канцлер Германии своим высказыванием сразу исключила любую поддержку в этом деле, — подчеркнул представитель Свободной демократической партии в рамках телепрограммы. — Если нашим партнёрам понадобится поддержка, и, возможно, они её потребуют, то это, по крайней мере, не должно быть заранее исключено».

Как напоминает ZDF, в четверг Ангела Меркель сделала в Берлине следующее заявление: «Германия не будет участвовать в возможных — а я хочу ещё раз подчеркнуть, что решения пока нет, — военных действиях». В то же время правительство Германии следит за развитием ситуации и выступает за то, чтобы сделать всё возможное для демонстрации неприемлемости применения химического оружия.

В свою очередь глава комитета бундестага по внешней политике из партии СДПГ Норберт Рёттген выступил с предостережением о возможном появлении новых потоков беженцев в Германии. По его словам, если Запад принимает развитие военного конфликта в Сирии, это означает, что он способствует возникновению новых предпосылок для массового бегства людей, — «потому что люди просто не могут сделать чего-то другого, кроме как покинуть регион».