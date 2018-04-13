Sky News: Корбин обвинил Мэй в «ожидании инструкций» из Белого дома

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что британское правительство ждёт инструкций от Дональда Трампа, чтобы ответить на предполагаемую химическую атаку в Сирии. При этом политик напомнил, что шаткость оснований для подобного военного вмешательства признают даже в Пентагоне, передаёт Sky News.

Джереми Корбин обвинил британское правительство в том, что оно «ждёт инструкций от Дональда Трампа», чтобы принять решение по Сирии. Глава Лейбористской партии также предупредил, что военная акция в регионе «рискует обострить и без того разрушительный конфликт», передаёт Sky News.

Ранее кабинет министров поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй отреагировать на предполагаемую химическую атаку в Сирии. По словам представителей правительства, Лондон продолжит координировать свои действия с США и Францией.

Примечательно, что в официальном заявлении британских властей не говорится, будет ли решение о военной операции приниматься палатой общин. Это дало повод разговорам, что Мэй готовится действовать в Сирии без консультаций с парламентом.

«Министры должны предъявить свои предложения в том виде, в каком они есть, парламенту», — считает Корбин. При этом политик обращает внимание, что военное вмешательство в сирийский конфликт имеет слишком шаткие основания. «Даже министр обороны США Джеймс Мэттис заявляет: «У нас нет доказательств», — напоминает он.

Лидер лейбористов уверен, что Лондон должен «настаивать на независимом возглавляемом ООН расследовании» возможной химической атаки в Сирии. Главной же целью, на его взгляд, является «перезапуск настоящих мирных переговоров и всестороннее политическое урегулирование сирийского конфликта», которое подразумевает вывод всех иностранных сил.

«Мы должны сделать всё, что в наших силах, как бы сложно это ни было, чтобы добиться этой цели», — отмечает Корбин.