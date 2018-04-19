TVN24: Туск оправдал воздушные удары по Сирии необходимостью защитить сирийцев

Воздушные удары трёх стран НАТО по сирийской территории были необходимы для того, чтобы помешать Дамаску использовать химическое оружие для уничтожения собственного народа, заявил глава Европейского совета Дональд Туск. При этом Россия и Иран «должны прекратить играть в свои игры» и заняться поиском ответственного решения, призвал польский политик.

«Очень важно, чтобы все стороны в Сирии участвовали в политическом процессе под руководством ООН с целью положить конец этой трагедии», — заявил в среду в Европейском парламенте глава Европейского совета Дональд Туск. «Прежде всего, Россия и Иран должны прекратить играть в свои игры и серьёзно участвовать в поиске ответственного и мирного решения», — отметил он.

В Страсбурге Туск принял участие в дебатах с евродепутатами на тему результатов мартовского саммита в Брюсселе.

Он напомнил, что во время того саммита главы ЕС согласились с оценкой Великобритании, что есть большая вероятность того, что Россия несёт ответственность за попытку убийства 4 марта в английском городе Солсбери бывшего офицера российской военной разведки и сотрудника британской разведки Сергея Скрипаля.

«Мы выразили полную солидарность с Соединённым Королевством, осудив это нападение, и в ответ многие лидеры решили выслать российских дипломатов. Посол ЕС в Москве был отозван для консультаций», — отметил Туск.

Также Туск прокомментировал воздушные удары, нанесённые Францией, Великобританией и США в минувшие выходные по сирийским объектам химического оружия.

«Применение химического оружия в любой точке мира не может проходить без последствий. Воздушные удары были необходимы и соразмерны для сдерживания дальнейшего использования химического оружия сирийским режимом для уничтожения собственного народа», — подчеркнул Туск.