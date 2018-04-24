Бывший президент Финляндии: от развала Сирии не выиграет никто

Постоянные члены Совета Безопасности ООН должны урегулировать разногласия и проявить политическую волю, чтобы найти разрешение сирийского конфликта, пишет бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари в своей статье для The Guardian. Страдания сирийского народа длятся вот уже семь лет, а от развала страны в самом сердце Ближнего Востока явно никто не выиграет.
«С какой стороны ни посмотри, война в Сирии идёт уже слишком долго», — пишет в своей статье для The Guardian бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Марти Ахтисаари. И, по его словам, события последних недель напомнили, какую высокую цену приходится платить за бездействие.
Поэтому к подозрениям в использовании химического оружия в Сирии, а также к возобновлению столкновений он призывает отнестись со всей серьёзностью. Кроме того, угрозы, исходящие от Вашингтона и Москвы, в свою очередь, усилили глобальную конфронтацию.
«Нынешняя ситуация особенно вызывает беспокойство тем, что её можно было избежать. Она стала результатом серьёзной нехватки политической воли среди крупных держав, чтобы бороться с кризисом, в разжигании которого они сыграли большую роль», — пишет Марти Ахтисаари.
При этом волю международного сообщества воплощает собой ООН, но в Сирии организация провалила свою задачу, пишет экс-президент. По его словам, внешние силы воспринимают Сирию как арену для того, чтобы продвигать собственные интересы, что лишь увеличивает сложность конфликта.
«Пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН нужно долго и пристально смотреть в зеркало», — пишет автор статьи. На протяжении всего конфликта они проявили неспособность действовать. Право вето использовалось безответственно. «Постоянные члены ООН сконцентрировались на том, чтобы набрать себе политические очки на внутриполитической арене и среди своих союзников, а не на построении общей позиции и демонстрации лидерства».
Марти Ахтисаари обвиняет Россию в том, что она вступилась за своего союзника Асада, и утверждает, что прямым результатом этого вмешательства стало множество смертей и разрушений.
«Даже если выработать действенное решение сложно, это не предлог для того, чтобы не попытаться», — пишет дипломат. По его мнению, авиаудары западных стран по Сирии призваны возобновить мирный процесс. И потому он призывает США, Россию и прочие иностранные государства без промедления приступить к попыткам договориться.
Кроме того, кризис в Сирии, по словам автора статьи, напоминает о важности ООН как форума для диалога и обеспечения мира. Кризисы случаются, но Россия и США играют важнейшую роль в поиске их разрешения. Если же Сирия станет государством-изгоем посреди Ближнего Востока — никто от этого не выиграет.
Причём в политический процесс по определению будущего Сирии должны быть вовлечены сирийцы самых разных взглядов. Но в этом конфликте так замешаны внешние силы, что до начала внутрисирийского процесса взаимопонимания должны достичь крупные державы. И ответственность за весь процесс Марти Ахтисаари возлагает на США и Россию как на постоянных членов Совбеза и союзников противоборствующих сторон.
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