Сенатор США: просчёты в отношениях между Москвой и Вашингтоном заведут «в очень плохое место»
Давайте поговорим о России. Вы утверждали, что отношения с Россией находятся на худшем уровне со времён Карибского кризиса и что, я цитирую, «есть реальный риск вооружённого конфликта с Россией». Если честно, подобное заявление из уст председателя комитета по иностранным делам немного пугает. Как вы думаете, США действительно должны готовиться к вооружённому конфликту с Россией?
БОБ КОРКЕР, председатель сенатского комитета по иностранным делам: Послушайте, я хочу сказать, что наши отношения находятся на самом низком уровне со времён Карибского кризиса. Наше руководство знает об этом, секретарь Мэттис — тоже. Поэтому риторика и различные меры, которые мы предпринимаем для урегулирования конфликта в Сирии, очень важны, потому что отношения между нами напряжённые. Дело не в том, что нам нужно готовиться, дело в том, что мы должны осознавать, что просчёты заведут нас в очень плохое место.
Поэтому вы видите, что секретарь Мэттис говорит те вещи, которые говорит, а также призывает к осторожности. Так что если вы могли наблюдать за теми действиями, которые мы предприняли, когда отправлялись в Сирию, — что и нужно было сделать, — и сделали то, что сделали. Вы видели, что шли переговоры. Россия не задействовала свои механизмы защиты, они были неактивны, и это, по моему мнению, было положительным моментом. Но, как мне кажется, сейчас видно, что наше руководство беспокоится по поводу того, что может произойти, в случае если будет допущен просчёт из-за серьёзного ухудшения отношений, которое мы наблюдаем в последние полтора года.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 22 апреля 2018 года.
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