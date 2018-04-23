DT: скоро Путин узнает, что войти на Ближний Восток просто, а выйти — гораздо сложнее

Сейчас России в сирийском конфликте сопутствует успех: Башар Асад укрепляется на своей территории, Москва показала, что с ней нужно считаться, при этом ей удаётся балансировать между Израилем и Ираном. Однако, как предупреждает журналист Daily Times, если конфликт затянется, Путину придётся столкнуться с рядом дилемм, и контроль над ситуацией будет утерян.
Россия поддержала Башара Асада на дипломатической арене и помогла ему вернуть контроль над своими территориями. Оттого, по словам автора статьи в Daily Times, странно, что Москва ни разу не ответила на неоднократные удары Израиля по Сирии. «Похоже, что Москва позволяет Израилю совершать бомбардировки режима как предупреждение, чтобы Башар Асад не заводил слишком дружественных отношений с Ираном», — пишет журналист.
Автор задаётся вопросом, на самом ли деле Россия контролирует ситуацию в Сирии? Благодаря своему вмешательству в Сирию, Москва полноценно вернулась на мировую арену. Путин дал понять, что с Россией придётся считаться. Но при этом он хочет, чтобы Сирия оставалась суверенным государством, а не сателлитом Ирана. Отношения России и Ирана и дружественные, и враждебные одновременно: обе страны рады отстранению США, но при этом борются за влияние на Ближнем Востоке и Кавказе.
С этой точки зрения у Москвы дела идут хорошо: власть Асада укрепляется день ото дня, а Россия показала всему миру, что обладает реальной властью на Ближнем Востоке. И конфронтация между Ираном и Израилем, похоже, приносит свои плоды. У Путина близкие отношения с Биньямином Нетаньяху. Он в курсе, что взгляды Ирана на Сирию в долгосрочной перспективе не совпадают с его собственными, пишет автор статьи. Кроме того, Кремль считает себя беспристрастным посредником на переговорах между Израилем и Палестиной, притом что традиционно эту роль играли США. И это однажды может привести Москву к раздору со своим персидским союзником, предупреждает эксперт.
Несмотря на изначальную эйфорию, война в Сирии самим россиянам не нужна, пишет автор статьи. По его словам, они её терпят лишь потому, что их уверили, что это недорогостоящее занятие, которое не уносит много жизней военных. А потому неясно, сколько ещё удастся поддерживать эту идею. Кроме того, в России слышны требования дать ответ Западу, в том числе, на авиаудары. Ведь Кремль предостерегал западные страны от них, а теперь, когда удары были нанесены, Путин не претворил в жизнь своих угроз.
В декабре Путин объявил об окончании войны в Сирии, но ситуация стала сложнее, чем он ожидал. Если он выведет войска сейчас, он «принесёт Сирию Ирану на тарелочке». По выражению автора статьи, «российский президент только сейчас извлекает урок, который столько властителей империй до него получали на своём горьком опыте: войти на Ближний Восток просто, а выйти — гораздо сложнее».
Если конфликт усилится, Кремль непременно потеряет контроль над ним, предрекает автор статьи. Если же в каком-либо инциденте пострадают американцы, Москве придётся сделать шаг назад, а это плохо воспримет внутренняя аудитория.
«На данный момент у Путина всё под контролем. Он сделал из России крупного геополитического игрока. Он думает, что побеждает в Сирии. Но в будущем он непременно столкнётся с целым рядом дилемм», — предрекает автор статьи в Daily Times.
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