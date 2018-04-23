Министр обороны Германии: в отличие от России свободный Запад в образе врага не нуждается

В отличие от Российской Федерации «свободные общества Запада» не нуждаются в образе врага, заявила в интервью Bild глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. По словам министра, в диалоге с Москвой западные страны должны демонстрировать сплочённость и силу, поскольку «проявление слабости» президент России Владимир Путин якобы совершенно не уважает.
В отличие от Российской Федерации «свободные общества Запада» не нуждаются в образе врага, заявила в интервью немецкому таблоиду Bild министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Минобороны ФРГ также дала понять, что, как и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, была бы рада, если бы отношения западных стран с Москвой улучшились.
«Факты, однако, налицо: Россия аннексировала Крым и продолжает душить Восточную Украину. Алеппо и вовсе разрушен в результате массированных ударов российской авиации. Россия защищает Асада. В то же время — постоянные кибератаки на Запад. Главная проблема сегодня: Кремль нуждается в образе врага, а свободные общества Запада — нет. Поэтому важно, чтобы мы и дальше проявляли готовность к диалогу с Москвой, но при этом демонстрировали сплочённость и силу», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
По словам немецкого министра, российский лидер Владимир Путин совершенно «не уважает проявление слабости».
«Сговорчивость и попытки навязаться в друзья не делают его дружелюбнее. Перед тем как ослабить санкции, введённые из-за Восточной Украины, мы должны заставить Российскую Федерацию выполнить Минские соглашения», — констатировала глава Министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
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