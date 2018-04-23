Bild Оригинал

Министр обороны Германии: в отличие от России свободный Запад в образе врага не нуждается

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В отличие от Российской Федерации «свободные общества Запада» не нуждаются в образе врага, заявила в интервью Bild глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. По словам министра, в диалоге с Москвой западные страны должны демонстрировать сплочённость и силу, поскольку «проявление слабости» президент России Владимир Путин якобы совершенно не уважает.
Министр обороны Германии: в отличие от России свободный Запад в образе врага не нуждается
Reuters

В отличие от Российской Федерации «свободные общества Запада» не нуждаются в образе врага, заявила в интервью немецкому таблоиду Bild министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Минобороны ФРГ также дала понять, что, как и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, была бы рада, если бы отношения западных стран с Москвой улучшились.

«Факты, однако, налицо: Россия аннексировала Крым и продолжает душить Восточную Украину. Алеппо и вовсе разрушен в результате массированных ударов российской авиации. Россия защищает Асада. В то же время — постоянные кибератаки на Запад. Главная проблема сегодня: Кремль нуждается в образе врага, а свободные общества Запада — нет. Поэтому важно, чтобы мы и дальше проявляли готовность к диалогу с Москвой, но при этом демонстрировали сплочённость и силу», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По словам немецкого министра, российский лидер Владимир Путин совершенно «не уважает проявление слабости».

«Сговорчивость и попытки навязаться в друзья не делают его дружелюбнее. Перед тем как ослабить санкции, введённые из-за Восточной Украины, мы должны заставить Российскую Федерацию выполнить Минские соглашения», — констатировала глава Министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bild Германия Европа
теги
Владимир Путин Запад Россия санкции Сирия Украина
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров