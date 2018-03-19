Министр обороны Германии: Путин давно перестал быть нашим партнёром
«То, что делает Путин, — это постоянные провокации, подогревание конфликтов и дестабилизация, которыми он подспудно провоцирует кризисы», — заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому таблоиду Bild.
При этом фон дер Ляйен не вела речи о «войне Путина» и подчеркнула, что не выбрала бы такие слова.
Кроме того, министр обороны Германии отметила, что важно реагировать не в манере Путина, а «в нашей собственной».
Как поясняет издание, дискуссия по поводу самого понятия войны проходила незадолго до этого, и глава крупнейшей фракции в Европарламенте, Европейской народной партии, Манфред Вебер в связи с терактом в Великобритании говорил о «войне Путина против Европы».
По его словам, факты говорят сами за себя: «Президент Путин при помощи широкомасштабных мер пытается пошатнуть суверенитет других стран и дестабилизировать политический порядок и безопасность в Европе и вокруг неё». Поэтому Вебер твёрдо уверен: «Путин ведёт современную войну против Запада».
Урсула фон дер Ляйен также дала комментарий по поводу отравления бывшего российского агента в Великобритании и обратила внимание на то, что все данные, которые к настоящему времени предъявили британцы, «указывают на Россию».
Как сообщается в статье, после Второй мировой войны это была первая атака с применением отравляющего газа на европейской территории. По мнению министра обороны Германии, британцы отреагировали правильно и передали расследование этого инцидента в руки нейтральной стороны, ООН.
«Когда ясно, куда ведёт след, сообщество должно решать, как оно на это отреагирует», — считает Урсула фон дер Ляйен. При этом она не исключает возможности ввода новых санкций. Более того, в интервью Bild она прямо заявила: «Путин уже давно не партнёр».
На вопрос о том, можно ли в этом случае считать Путина противником, она ответила, что «не стала бы заходить так далеко, потому что это захлопывает двери».