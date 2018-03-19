Министр обороны Германии: Путин давно перестал быть нашим партнёром

Российский президент постоянно провоцирует Запад, подогревает конфликты и дестабилизирует другие страны, считает министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. В интервью немецкому таблоиду Bild она подчеркнула, что Путин уже давно не является партнёром. Хотя она не назвала бы действия лидера Кремля войной против Европы, они, по её словам, наносят ущерб безопасности и приводят к возникновению новых кризисов.

«То, что делает Путин, — это постоянные провокации, подогревание конфликтов и дестабилизация, которыми он подспудно провоцирует кризисы», — заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому таблоиду Bild.

При этом фон дер Ляйен не вела речи о «войне Путина» и подчеркнула, что не выбрала бы такие слова.

Кроме того, министр обороны Германии отметила, что важно реагировать не в манере Путина, а «в нашей собственной».

Как поясняет издание, дискуссия по поводу самого понятия войны проходила незадолго до этого, и глава крупнейшей фракции в Европарламенте, Европейской народной партии, Манфред Вебер в связи с терактом в Великобритании говорил о «войне Путина против Европы».

По его словам, факты говорят сами за себя: «Президент Путин при помощи широкомасштабных мер пытается пошатнуть суверенитет других стран и дестабилизировать политический порядок и безопасность в Европе и вокруг неё». Поэтому Вебер твёрдо уверен: «Путин ведёт современную войну против Запада».

Урсула фон дер Ляйен также дала комментарий по поводу отравления бывшего российского агента в Великобритании и обратила внимание на то, что все данные, которые к настоящему времени предъявили британцы, «указывают на Россию».

Как сообщается в статье, после Второй мировой войны это была первая атака с применением отравляющего газа на европейской территории. По мнению министра обороны Германии, британцы отреагировали правильно и передали расследование этого инцидента в руки нейтральной стороны, ООН.

«Когда ясно, куда ведёт след, сообщество должно решать, как оно на это отреагирует», — считает Урсула фон дер Ляйен. При этом она не исключает возможности ввода новых санкций. Более того, в интервью Bild она прямо заявила: «Путин уже давно не партнёр».

На вопрос о том, можно ли в этом случае считать Путина противником, она ответила, что «не стала бы заходить так далеко, потому что это захлопывает двери».