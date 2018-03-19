Великобритания сыграла свою роль в безоговорочной победе Владимира Путина на президентских выборах в России, сообщает The Times. Меры, которые Лондон принял против Москвы в связи с делом Скрипаля, вызвали негодование среди россиян и обеспечили более высокую, чем ожидалось, явку на выборах, отмечает издание со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Владимира Путина Андрея Кондрашова.

На президентских выборах в России Владимир Путин обеспечил себе безоговорочную победу благодаря Британии, пишет The Times. Как заявил пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, конфронтация с Лондоном по поводу отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля поспособствовала более высокой явке избирателей.

65-летний Владимир Путин, по предварительным данным, набрал более 76% голосов, хотя выборы были омрачены сообщениями о подтасовках. За два часа до закрытия избирательных участков явка была почти 60%.

По словам Андрея Кондрашова, негодование россиян в связи с реакцией Британии на отравление Скрипаля в Солсбери подстегнуло их прийти на участки. Как он подчеркнул, несколько дней назад социологи ожидали, что явка будет в районе 50—60%, но теперь видно, что главным образом благодаря Великобритании пришло больше людей.

Пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина также отметил, что необоснованные обвинения сплотили российский народ и объединили их вокруг «центра силы».

«Центр силы — это, безусловно, сегодня Путин. Спасибо Британии, что нам сделали такую явку на выборы, о которой мы сами не мечтали», — сказал Кондрашов.

Сам Владимир Путин после победы на выборах заявил об атаке на Скрипаля следующее: это «чушь, бред, нонсенс» предполагать, что Россия осуществила это нападение.



Несколькими часами ранее глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Кремль создавал запасы нервно-паралитического вещества «Новичок» со времён распада СССР. Как считают эксперты, это заявление может стать прелюдией к требованию того, чтобы надзорный орган по химоружию провёл инспекцию российских лабораторий, пишет The Times.