Избиратели, выходящие в это воскресенье с избирательных участков в России, выступают за реформы, но при этом, как сообщает Le Point, поддерживают внешнюю политику Кремля. Французское издание опросило некоторых избирателей и узнало, что они думают о политике Владимира Путина.

Избиратели, выходящие в это воскресенье с избирательных участков в России, выступают за реформы, но при этом, как сообщает французское издание Le Point, поддерживают внешнюю политику Кремля.

«Путину нет альтернативы. Я уважаю его за то, что он делает в области внешней политики, без этого Россия бы уже погибла, но нужно ещё многое сделать во внутренней политике», — отмечает пенсионерка из Москвы Валентина Попова.

«Я проголосовала за Путина, но в этот раз чувства были другие. Необходимо просто, чтобы ситуация не ухудшалась. Владимир Путин делает то, что нужно в области внешней политики, но в экономике дела идут плохо. Я жду конструктивных экономических мер и преобразований в правительстве», — рассказывает 40-летняя Антонина Курчатова из Санкт-Петербурга.

«У Путина нет никакой программы. Ничего не меняется, и чем дальше, тем хуже. Он будет сидеть на прибыли с нефтяных продаж и не станет ничего менять до тех пор, пока всё не станет настолько плохо во всех областях, что нельзя будет ничего изменить», — считает 47-летний Сергей Яковлев.

«Я жду от Путина только хорошее. Вы помните, в каком бедственном положении находилась страна после Ельцина? Нас никто не уважал. А сейчас?» — спрашивает пенсионерка из Санкт-Петербурга Лилия Карташова.

«Я проголосовала за Путина. Никого нет, кроме него: все остальные — идиоты», — отмечает 57-летняя Татьяна.

«Это один из тех редких дней, когда у меня спрашивают моё мнение», — признаётся административный работник из Москвы Татьяна Романченко.