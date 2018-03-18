Le Point спросила у российских избирателей о политике Путина

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Министр обороны США: Россия и США ведут тесные консультации, чтобы предотвратить химатаку в Сирии Washington Times
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Welt о столкновениях в Хемнице: одними водомётами Берлин проблему с беженцами не решит Welt (TV)
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HDN: Турция в ответ США на призыв отказаться от С-400 — нам надо защищать своё воздушное пространство Hürriyet Daily News
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Макфол: США не должны расслабляться, даже если Кремль решит «взять тайм-аут» MSNBC
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Le Monde: в Республиканской партии к голосу разума взывал лишь Маккейн Le Monde
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NYT: «агрессивная контрразведка» Москвы мешает спецслужбам США узнавать о планах Кремля New York Times
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Лидера представительства «Ночных волков» в Словакии оштрафовали на €33 тысячи
Главу представительства российского байкерского клуба «Ночные волки» в Словакии оштрафовали на €33 тысячи (около 2,6 млн рублей) за недозволенный сбор на арендуемой территории в селении Долна Крупа списанной военной техники.
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В США не исключили возможности введения санкций против Индии из-за покупки оружия у России
Помощник министра обороны Соединённых Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил возможности введения США санкций против Индии из-за покупки вооружений у России.
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В МВД заявили о снижении числа пропавших без вести россиян на 9,3% в 2018 году
Число пропавших без вести граждан России за первые шесть месяцев 2018 года снизилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило более 18 тыс. человек.
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СМИ: Дочерей Порошенко нет в списках поступивших в вузы Украины
Дочери украинского лидера Петра Порошенко 18-летние Евгения и Александра не поступили ни в один из вузов страны, сообщает Strana.ua со ссылкой на данные Единой государственной базы по вопросам образования.
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Алек Болдуин отказался сыграть роль отца Бэтмена в фильме «Джокер»
Американский актёр, кинорежиссёр, обладатель премии «Золотой глобус» Алек Болдуин отказался сыграть роль отца Брюса Уэйна, известного как Бэтмен, в фильме «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса, сообщает USA Today.
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СМИ сообщили о возможности ужесточения административного наказания за «лазерное хулиганство»
Ространснадзор разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают ужесточение административного наказания за действия, угрожающие безопасности полётов.
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Дуэйн Джонсон сыграет в фильме «Король» режиссёра Земекиса
Американский актёр Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом Скала, сыграет первого короля Гавайев Камеамеа I в одноимённом фильме режиссёра Роберта Земекиса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
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СМИ: На территории заповедника в США погиб гражданин России
В водохранилище на территории заповедника в американском штате Аризона утонул россиянин, сообщает ТАСС.
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Антонов рассказал, что провокация с химоружием в Сирии готовится при участии британских спецслужб
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что провокация с применением химического оружия в Сирии готовится при участии представителей спецслужб Великобритании. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
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Замглавы МИД России: деградация отношений с Москвой соответствует предвыборным планам Порошенко
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» рассказал, что деградация отношений с Москвой соответствует предвыборным планам украинского лидера Петра Порошенко.
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Антонов заявил, что предостерёг США от агрессии против Сирии
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что предостерёг Соединённые Штаты от агрессии против Сирии. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
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Посольство России: в американской тюрьме в отношении Бутиной действует негуманный режим
В посольстве России в США заявили, что в отношении находящейся в американской тюрьме Марии Бутиной продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
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За первые шесть месяцев 2018 года Россия стала лидером по инвестициям в Украину
В первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину $436 млн — больше, чем другие страны.
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Трамп указал на отсутствие необходимости производить крупные траты на учения с Южной Кореей
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не видит необходимости в трате крупных средств на проведение совместных военных учений с Южной Кореей.
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5
В Тихом океане вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН.
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Трамп уверен, что Китай оказывает давление на КНДР из-за торговых разногласий с США
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уверен в том, что Пекин оказывает давление на Пхеньян из-за существующих с Вашингтоном разногласий в сфере торговли.
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Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках дисквалифицирована за отказ от допинг-теста
Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Инна Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года за отказ о прохождения допинг-контроля.
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Google изменил логотип поисковика в честь русского фотографа Прокудина-Горского
Компания Google в четверг, 30 августа, создала так называемый дудл — стилизованный логотип в честь знаменательного события. В этот раз он посвящён 155-летию со дня рождения русского фотографа, химика и изобретателя Сергея Прокудина-Горского.
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«Центр управления расследованиями» завершил свою деятельность
Глава «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин на своей странице в социальной сети Facebook заявил о завершении работы организации.
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Руководство испанской Примеры рассматривает возможность проведения матчей турнира в Мексике
Руководство чемпионата Испании по футболу рассматривает возможность проведения матчей турнира на территории Мексики.
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В результате перестрелки в Дагестане пострадали двое полицейских
В Министерстве внутренних дел сообщили, что в Хасавюртовском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой пострадали два сотрудника полиции.
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Макарова победила Гёргес и вышла в третий круг US Open
Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над немкой Юлией Гёргес в матче второго круга четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису.
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В ЦУП сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-08» будет затоплен в Тихом океане
В Центре управления полётами (ЦУП) заявили, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08», который сведут с орбиты в четверг, 30 августа, будет затоплен в Тихом океане.
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Определились все команды-участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19
По итогам раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов определись все 32 участника групповой стадии турнира в сезоне-2018/19.
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ПСВ разгромил БАТЭ и пробился в групповой этап Лиги чемпионов
Голландский ПСВ одержал разгромную победу над белорусским БАТЭ в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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В ЛНР обвинили Киев в подготовке теракта на мосту в республике
В самопровозглашённой Луганской народной республике обвинили Киев в подготовке теракта на пункте пропуска «Станица Луганская» в «серой зоне».
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К благоустройству Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов и дизайнеров
К благоустройству Санкт-Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов, дизайнеров и художников, сообщают «Невские новости».
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Эксперт оценил перспективы восстановления отношений России и Украины
Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
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Томаров назвал ответный матч с «Рейнджерс» самым важным в истории «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс».
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Могерини заявила о неполноценности ЕС без стран Западных Балкан
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет считаться полноценным, пока страны Западных Балкан не вступят в сообщество.
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Бывший глава УЕФА считает, что система видеопомощи арбитрам убьёт футбол
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
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Метро Каракаса полностью приостановило работу из-за энергосбоя
Метрополитен Каракаса прекратил работу на всех ветках в связи с нарушением энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе метро.
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Платини заявил, что не понимает решения Роналду о переходе в «Ювентус»
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини высказал мнение о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
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СМИ: Скончался один из сценаристов программы «Городок» Александр Завелион
В Одессе скончался сатирик Александр Завелион, передают «Известия» со ссылкой на Всемирный клуб одесситов.
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Погребняк рассказал, с кем советовался по поводу перехода в «Урал»
Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, с кем советовался по поводу подписания контракта с екатеринбургским клубом.
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Египет и Судан объединят железнодорожную и энергетическую сети двух стран
Египет и Судан планируют объединить железнодорожную и энергетическую сети.
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Футболист «Урала» Погребняк рассказал, будет ли перевозить семью в Екатеринбург
Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, будет ли он перевозить семью в Екатеринбург, где базируется его новый клуб.
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СК в Москве возбудил дело по факту нападения пассажира самолёта на бортпроводницу
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как пассажир рейса Москва — Душанбе ударил бортпроводницу по голове из-за сделанного ему замечания, а также угрожал другим пассажирам якобы заложенной бомбой.
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Акинфеев заявил, что выступления за ЦСКА никогда не были для него рутиной
Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал своё решение продлить контракт с армейцами.
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Сотрудники Госдепа выразили послу России в США опасения из-за «наступления на Идлиб» в Сирии
Сотрудники Госдепартамента поделились с послом России в США Анатолием Антоновым опасениями по поводу возможного «наступления правительственных войск Сирии в провинции Идлиб».
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СМИ: Скончался актёр Сергей Таланов
В Москве скончался актёр Сергей Таланов, сообщает НСН.
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Арбитр Вилков признал, что ошибочно не назначил пенальти в матче «Енисей» — «Крылья Советов»
Футбольный судья Михаил Вилков прокомментировал свою работу в матче пятого тура Российской премьер-лиги между красноярским «Енисеем» и самарскими «Крыльями Советов».
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Эксперт оценил жалобу США на Россию в ВТО
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил жалобу Соединённых Штатов на Россию во Всемирную торговую организацию.
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Зариф обсудил с Эрдоганом сотрудничество Ирана и Турции на фоне «пагубного поведения США»
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф провёл встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двусторонние отношения на фоне «пагубного поведения США».
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Геркус отреагировал на слова Глушакова о низкой посещаемости матчей «Локомотива»
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус ответил капитану столичного «Спартака» Денису Глушакову на выпад хавбека по поводу посещаемости «РЖД Арены».
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Летевший из Москвы в Душанбе самолёт вернулся в аэропорт из-за драки на борту
Транспортные следователи начали проверку по факту драки на борту самолёта Москва — Душанбе, в результате которой пострадал бортпроводник.
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На Украине вынесли предупреждение телеканалу за положительный отзыв об авиации России
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение телеканалу NewsOne после того, как СМИ опубликовало материал о достижениях российской авиации в Сирии.
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Джеррард заявил, что «Рейнджерс» по-особому не настраивается на ответный матч ЛЕ с «Уфой»
Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Уфой».
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Эрдоган: угрозы не заставят Турцию отступить
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы и давление не заставят страну отступить.
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МИД Франции рассчитывает на диалог с Россией и Турцией в «малой группе» по Сирии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассчитывает на включение России и Турции в рамки работы «малой группы» по Сирии, что, по его мнению, позволит избежать худшего в провинции Идлиб.