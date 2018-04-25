SRF: Швейцария поставила в Сирию один из компонентов зарина

В 2014 году Швейцария поставила в Сирию пять тонн изопропанола, используемого в создании химического оружия, сообщает SRF. Экспорту опасного вещества не помешали даже международные санкции. Сегодня на фоне возобновления газовых атак в Сирии Федеральный департамент экономики Швейцарии жалеет о своём решении, отмечает телеканал.

Оказывается, не только Бельгия поставляла в Сирию химикаты, используемые в производстве оружия. По-видимому, и Швейцария, несмотря на жёсткие санкции ЕС, поставляла опасные вещества в охваченный войной регион. Конкретно речь идёт об изопропаноле, который используется в производстве ядовитого газа зарин. Как сообщил RTS Федеральный департамент экономики Швейцарии (SECO), в 2014 году существенный объём этого химиката был поставлен в Сирию. Репортаж Фелиции Ноттер и Георга Хеслера.

Ядовитый газ против гражданского населения: атака с использованием зарина в Думе, предположительно совершённая сирийским режимом. Но откуда у Асада зарин? Изопропиловый спирт играет важную роль в производстве, например, фармакологических препаратов, но также и зарина.

МАРКУС ЦЕННЕГ, химик швейцарского исследовательcкого института Empa: В производстве боевых отравляющих веществ, например зарина, изопропанол используется как продукт реакции. Пока ракета находится в полёте, изопропанол мгновенно вступает в реакцию с другим веществом, что приводит к образованию зарина.

В 2014 году из Швейцарии в Сирию было вывезено 5120 килограммов изопропанола. Разрешение на это предоставило федеральное правительство. Сегодня Федеральный департамент экономики Швейцарии подтвердил, что санкционировал поставки фармакологическому предприятию в Сирии.

«Это предприятие не находилось и не находится под международными санкциями. SECO не видело и не видит никаких оснований полагать, что это предприятие связано с сирийским режимом».

В июне 2013 года на фоне складывающейся в Сирии ситуации ЕС ужесточил свои санкции. Экспорт изопропанола допускался только при наличии специального разрешения. После газовой атаки в Дамаске в августе 2013 года Сирии пришлось уничтожить запасы веществ, необходимых для производства химического оружия. В 2014 году швейцарская компания поставила в Сирию пять тонн изопропанола. Позже газовые атаки возобновились. Последняя произошла несколько недель назад в Думе. SECO признаёт, что сегодня бы приняло другое решение и такие поставки были бы запрещены.

ГЕОРГ ХЕСЛЕР, корреспондент SRF: Очевидно, что в правовом плане SECO действовал верно. Но в политическом — неосторожно, так как федеральное правительство разрешило поставки изопропанола как раз в тот год, когда международное сообщество уничтожило запасы этого вещества в Сирии, чтобы режим Асада не мог использовать его для производства химического оружия. В SECO должны были бить во все колокола.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2018 года.