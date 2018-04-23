Le Temps: Россия поплатилась санкциями за открытость своей экономики

Кажется, что Россия всё сильнее изолирует себя на международной арене, но в финансовой сфере она открыта как никогда, пишет Le Temps. По словам журналиста издания, из-за такой открытости и взаимозависимости от американских санкций пострадала не только российская экономика, но и частично швейцарские компании, а также швейцарский франк, курс которого значительно просел.

В начале апреля США объявили об антироссийских санкциях, и это был «выстрел, который попал в цель», отмечает собеседник швейцарской газеты Le Temps менеджер хедж-фонда Elbrus Capital Антон Хмельницкий. В результате рубль потерял почти 10% своей стоимости по отношению к доллару, а индекс РТС московской биржи просел на 9,58%.



Как отмечает Хмельницкий, основной посыл этих санкций заключается в том, что за несколько дней российских олигархов можно «поставить на колени». «В то время как Россия, кажется, всё больше изолируется от международного сообщества, в финансовую систему она интегрирована как никогда», — пишет автор статьи. И накануне выборов президента в конце февраля агентство S&P подняло суверенный рейтинг России.



«Именно растущая открытость России и поставила её в эту деликатную позицию, — приводит издание слова эксперта. — Её компании больше всего зависят от спроса на сырьё, и российский рынок — один из лучших показателей мирового роста». Так, эту взаимозависимость можно проследить на основе того, какой кризис пережили на следующий день после объявления об американских санкциях три швейцарские промышленные группы: Sulzer, Schmolz + Bickenbach и Oerlikon. Объединяет их лишь то, что в них инвестировал российский бизнесмен Виктор Вексельберг.



Чтобы избежать паники, руководство многих компаний выпустило заявления, призванные успокоить инвесторов. Так, Sulzer, акции которой просели на 25%, придётся как можно скорее довести долю россиян до уровня меньше 50%, чтобы вытащить компанию с поля боя «новой холодной войны, которая разворачивается между США и Россией», пишет автор статьи. По выражению одного из руководителей компании, она стала случайной жертвой этого противостояния.



Есть опасения, что и вся экономика Швейцарии может стать такой случайной жертвой. Торговые отношения между Швейцарией и Россией с 2014 года лишь ослабевают, но прямые российские инвестиции в Швейцарию только растут: если в 2013 году они составляли $12,9 млрд, то в апреле 2017 года — $20,2 млрд. Впрочем, Хмельницкий заверил Le Temps, что распространения кризиса бояться не стоит: случай Sulzer особенный, а американские санкции всегда имели целенаправленный характер.



Из-за санкций рынок скорректировал эту открытость России, пишет издание. Блокировка американских счетов и операций в долларах привела к тому, что россиянам потребовалась наличность. Они стали выводить свои деньги и возвращать их на родину, и это, по мнению экспертов, заставило упасть курс швейцарского франка до невиданных с 2015 года значений.



По мнению эксперта, на швейцарскую экономику это повлияет, но не напрямую. По его словам, большинство компаний, которые попали под санкции, инвесторам неизвестны и на биржах не представлены. Проблемы РУСАЛа, который экспортировал почти 20% своего алюминия в США, Хмельницкий и вовсе связывает с тем, что незадолго до санкций США подняли налог на импорт алюминия. «Возможно, свою роль сыграло желание устранить прямого конкурента американской промышленности», — приводит издание слова эксперта.



Теперь же США планируют ввести новые санкции против тех предприятий, которые в каком-либо виде могли участвовать в производстве химического оружия, в котором обвиняют Сирию. Впрочем, Le Temps успокаивает: США уж точно не станут принимать меры против, например, «Роснефти» — иначе баррель подскочит до $150, а такая дестабилизация обернулась бы катастрофой для всей мировой экономики.