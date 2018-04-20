DWN: российская экономика достаточно сильна, чтобы справиться с новыми санкциями

Экономика России находится в достаточно устойчивом положении, чтобы справиться с новыми санкциями США, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на исследование рейтингового агентства Moody’s. Россия накопила «огромные валютные резервы и запасы золота», и экономика растёт за счёт возобновившегося роста цен на нефть и газ, отмечает издание.
Российская экономика готова справиться с новыми американскими санкциями, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на исследование рейтингового агентства Moody’s. «Государственный кредитный профиль России находится на хорошей позиции, чтобы выдержать последствия новых санкций», — отметила одна из авторов исследования Кристин Линдоу. В этом правительству помогут выросшие цены на нефть.
При этом если российские компании будут отрезаны от международного рынка капитала, это может иметь негативные последствия для кредитного рейтинга. Очевидно, что Кремль не исключает выхода из международной платёжной системы Swift. Moody’s определила уровень кредитоспособности России немного ниже «инвестиционного класса». Поскольку просматривается позитивная перспектива, может последовать повышение рейтинга. Таким образом, российские облигации могут стать более привлекательными для инвесторов.
Государственный долг России составляет всего 16% ВВП, в то время как, к примеру, госдолг Германии находится на уровне 65% ВВП. Кроме того, Россия накопила «огромные валютные резервы и запасы золота» объёмом почти $0,5 трлн. Экономика также растёт не в последнюю очередь из-за роста цен на нефть и газ. Впервые с 2017 года российский ВВП поднялся на 1,5%, резюмирует издание.
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