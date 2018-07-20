National Interest: Пентагон задумался о замене технологии «стелс»

Агентство перспективных разработок Министерства обороны США (DARPA) не уверено, что технология «стелс» пригодится Америке в будущей войне, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, из-за постепенного научного прогресса потенциальных противников США, а также вечной гонки датчиков и технологии «стелс» последняя может упереться в потолок возможностей.

Агентство перспективных разработок Министерства обороны США (DARPA) без особой шумихи подняло вопрос о том, какая технология будущего пригодится Америке в грядущих войнах. И технологии, обеспечивающие малозаметность, могут в них не вписаться, пишет The National Interest.

«Платформа «стелса» может приближаться к своим физическим ограничениям», — предупредило DARPA.

Агентство также признало, что американской «системе госзакупок сложно отвечать в адекватные сроки на прогресс противников, что делает поиск средств следующего поколения ещё более срочным и в большей степени тщетным делом».

Если DARPA не ошибается в своей оценке, то следующее поколение боевых самолётов, которое в конечном счёте должно будет заменить такие малозаметные машины, как F-22, F-35 и B-2, может никак не превосходить своих предшественников по скрытности. Также возможен и другой вариант: в бесконечной гонке между датчиками и технологией «стелс», последняя может «упереться в потолок».

Следовательно, агентство задалось вопросом, который раньше никогда не возникал на повестке дня США: «Существуют ли приемлемые альтернативы господству в воздухе? Возможно ли выполнение задач объединённых сил без зачистки неба от вражеских истребителей и бомбардировщиков, а также без уничтожения всех наземных угроз? Можно ли этого добиться без того, чтобы подвергать риску ценные и технически сложные платформы, а также их экипажи, параллельно уменьшив преимущества, которые потенциальные противники на данный момент имеют перед США?»

Кроме того, DARPA отмечает, что хочет изучить вопрос того, возможно ли «выйти за пределы эволюционного прогресса в технологии «стелс» и разрушить традиционные доктрины воздушного господства или превосходства».

С 1941 года залог победы США всегда видели в захвате господства в воздухе. Несмотря на некоторые непростые боевые эпизоды вроде войны на Тихом океане в 1941 году и бомбардировок Германии в 1943—1944 годах, Америка, по большому счёту, успешно очищала небо от вражеской авиации, прокладывая путь своим лётчикам. Мало кто из ныне живущих американцев может сказать, что ему довелось побывать под авиаударом.

Однако эти дни, по мнению журнала, минули, так как Россия и Китай разрабатывают собственные малозаметные машины и эффективные противовоздушные ракеты.

В этом контексте DARPA рассматривает варианты того, каким образом ВВС США сможет выполнять свои задачи, даже не захватывая господства в воздухе. Агентство предполагает, что этого можно достичь посредством «высокой боевой эффективности, которую обеспечат высокие характеристики (например, сверхзвуковая скорость) и массовость (например, огромное количество недорогого оружия).

И в самом деле, агентство подвергло критике концепцию ставки на дорогие и малочисленные самолёты вроде F-35 и B-2, отметив, что США следует «меньше делать акцент на всё более сложных и монолитных платформах».

Возможное решение, по мнению DARPA, кроется в «малых, недорогих, объединённых в единую сеть машинах». Такой же подход применим не только к воздушному пространству, но и к космосу, где США начинают переориентироваться с дорогой техники на более простые и дешёвые спутники.

Что касается сухопутной войны, то, по мнению DARPA, там балом будут править несколько более компактные, но более эффективные соединения, действующие в отрыве от передовых баз. Агентство предполагает, что автономные сухопутные сети (которые, возможно, будут находиться под контролем ИИ) будут координировать действия соединений уровня бригады, укомплектованных как беспилотными боевыми единицами, так и машинами под управлением людей, которые будут вести бои в новом измерении подземной войны*.

Что любопытно, в качестве примера будущих боевых действий DARPA приводит научно-фантастический роман «Звёздный десант» и фильмы о солдатах в силовой броне. «Время покажет, стали ли прогнозы агентства пророческими или просто преждевременными», — подводит итог The National Interest.

* Некоторые американские теоретики полагают, что подземная война будет иметь необычайно важное значение в городских боях (прим. ИноТВ).