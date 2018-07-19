American Thinker: ошибочка вышла — новая испанская подлодка не уместились в доке

Новая испанская подлодка S-80 Plus оказалось слишком длинной для доков, сообщает American Thinker. Теперь Мадриду придётся потратить существенную сумму на углубление и реконструкцию портовых сооружений. И всё это, как утверждают в минобороны страны, из-за небольшой «ошибки в расчётах», хотя американское издание полагает, что причина носит более комплексный характер.
Испания собирается увеличить свои расходы на оборону, следуя заветам главы Белого дома Дональда Трампа, пишет American Thinker. Но, к сожалению, приличная часть этих денег пойдёт на устранение «досадной ошибки». Дело в том, что новая дизельная подлодка S-80 Plus, строительством которой по заказу минобороны Испании занимается местная компания Navantia, не помещается в док. Теперь портовые сооружения придётся углублять и реконструировать.
И это не первая ошибка, допущенная в проекте, к реализации которого приступили в 2003 году. В 2013 году на подлодке выявилась проблема с перевесом, который составил около 75 тонн. Возникли опасения, что после погружения судно может просто не всплыть. В Navantia признали наличие «отклонений, связанных с балансом веса» и сообщили, что исправление этой ошибки займёт два года.
Чтобы компенсировать избыточный вес, подлодку удлинили, но при этом не учли размера доков. «По-видимому, кто-то в самом начале допустил ошибку в расчётах, и никто не посчитал необходимым провести перерасчёты», — объяснил произошедшее бывший директор отдела стратегических исследований в министерстве обороны Испании Рафаэль Бардахи.
Но проблема не в расчётах, полагает издание. Проблема в недостатке координации и контроля. Никто не смотрел на проект в целом. Вероятнее всего проблему решили проигнорировать, чтобы не увеличивать стоимость проекта, в которую вошли бы и затраты на реконструкцию доков. По-видимому, возникли опасения, что повышение стоимости приведёт к отмене проекта и соответственно потере контрактов и рабочих мест. Так что работа над проектом продолжилась в надежде на то, что дополнительные инвестиции в это предприятие сделают его отмену менее привлекательной из-за уже понесённых затрат, считает American Thinker.
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