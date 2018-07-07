El Periódico: Испания обещает позаботиться о клиентах «Натали Турс»

Испания обещает «сделать всё, что в её силах», чтобы решить возможные проблемы российских туристов, путешествующих с «Натали Турс», сообщает El Periódico. Отмечается, что в настоящий момент в Испании находится около полутора тысячи российских туристов, воспользовавшихся услугами туроператора, при этом в Ростуризме не ожидают проблем с их проживанием или перелётом на родину.

Испания обещает «сделать всё, что в её силах», чтобы решить возможные проблемы российских туристов, которые прибыли в страну, воспользовавшись услугами туроператора «Натали Турс», передаёт El Periódico.

«Обе администрации будут работать над тем, чтобы минимизировать последствия, которые кризис может оказать на российских туристов, находящихся в Испании», — приводит издание слова посла Испании в России Игнасио Ибаньеса.

Испанская газета напоминает, что, несмотря на то, что компания «Натали Турс» не объявляла себя банкротом, её гендиректор заявил об аннулировании всех путёвок в связи с отказом многих отелей размещать клиентов российского туроператора.

На состоявшемся по просьбе Ростуризма заседании испанская сторона заверила, что попытается свести к минимуму все возможные инциденты, которые могут возникнуть у российских туристов с проживанием или перелётом.

Издание сообщает, что на данный момент не известном ни об одном подобном инциденте в Испании. Однако тот факт, что из Турции поступали сообщения о случаях досрочного выселения из гостиниц и требованиями повторной оплаты проживания российскими туристами из-за претензий к «Натали Турс», вызывает серьёзную озабоченность российской стороны.

В настоящий момент в Испании находится около полутора тысячи российских туристов, путешествующих с «Натали Турс», сообщает El Periódico. По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, в агентстве не ожидают возникновения проблем, так как около 500 туристов покинут страну уже в эти выходные на частных рейсах, остальные вернутся в Россию на регулярных рейсах в установленные путёвками даты.