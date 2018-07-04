El Periódico: путёвок не будет — «Натали Турс» просит у клиентов «понимания и терпения»

Российский туроператор «Натали Турс» объявил об аннулировании всех путёвок, назвав одной из причин отказ владельцев отелей, с которыми сотрудничает компания, размещать клиентов туроператора, передаёт El Periódico. Отмечается, что компания сделает всё возможное, чтобы разместить туристов через других операторов или вернуть им деньги.
Российский туроператор «Натали Турс» объявил об аннулировании всех путёвок, назвав одной из причин отказ владельцев отелей, с которыми сотрудничает компания, размещать клиентов туроператора, передаёт El Periódico.
«Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнёрами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки», — приводит издание слова генерального директора компании Владимира Воробьёва.
При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майа Ломидзе подтвердила, что ряд зарубежных партнёров оператора отказывается размещать у себя клиентов «Натали Турс». В частности, подобные сообщения приходили из Испании, ОАЭ, Турции, а также с Кипра и Кубы.
Издание отмечает, что по итогам 2017 года «Натали Турс» стал третьим туроператором России по количеству оформленных через Генеральное консульство Испании в Москве виз. Через компанию визы в Испанию оформили более 16 тыс. россиян.
Ранее «Натали Турс» объявил об отмене всех чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион на фоне низкого спроса на них.
На своей странице в Facebook Воробьёв написал, что в связи с финансовыми разногласиями испанский партнёр компании W2Meet остановил сотрудничество с «Натали Турс» и приступил к аннулированию заказов, при этом попросив у клиентов «понимания и терпения». Отмечается, что компания сделает всё возможное, чтобы разместить туристов через других операторов или вернуть им деньги.
В посольстве Испании в Москве внимательно следят за развитием ситуации и уверяют, что туроператор выполнит все обязательства, сообщает El Periódico.
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