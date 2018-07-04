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El Periódico: путёвок не будет — «Натали Турс» просит у клиентов «понимания и терпения»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российский туроператор «Натали Турс» объявил об аннулировании всех путёвок, назвав одной из причин отказ владельцев отелей, с которыми сотрудничает компания, размещать клиентов туроператора, передаёт El Periódico. Отмечается, что компания сделает всё возможное, чтобы разместить туристов через других операторов или вернуть им деньги.
El Periódico: путёвок не будет — «Натали Турс» просит у клиентов «понимания и терпения»
Reuters

Российский туроператор «Натали Турс» объявил об аннулировании всех путёвок, назвав одной из причин отказ владельцев отелей, с которыми сотрудничает компания, размещать клиентов туроператора, передаёт El Periódico.

«Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнёрами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки», — приводит издание слова генерального директора компании Владимира Воробьёва.

При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майа Ломидзе подтвердила, что ряд зарубежных партнёров оператора отказывается размещать у себя клиентов «Натали Турс». В частности, подобные сообщения приходили из Испании, ОАЭ, Турции, а также с Кипра и Кубы.

Издание отмечает, что по итогам 2017 года «Натали Турс» стал третьим туроператором России по количеству оформленных через Генеральное консульство Испании в Москве виз. Через компанию визы в Испанию оформили более 16 тыс. россиян.

Ранее «Натали Турс» объявил об отмене всех чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион на фоне низкого спроса на них.

На своей странице в Facebook Воробьёв написал, что в связи с финансовыми разногласиями испанский партнёр компании W2Meet остановил сотрудничество с «Натали Турс» и приступил к аннулированию заказов, при этом попросив у клиентов «понимания и терпения». Отмечается, что компания сделает всё возможное, чтобы разместить туристов через других операторов или вернуть им деньги.

В посольстве Испании в Москве внимательно следят за развитием ситуации и уверяют, что туроператор выполнит все обязательства, сообщает El Periódico.

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источник
El Periódico Испания Европа
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