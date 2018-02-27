SCMP: пресытившись Парижем и Миланом, состоятельные китайские туристы осваивают Россию

Москва и Санкт-Петербург в последние годы привлекают всё больше богатых туристов из Китая, которым начинают надоедать главные направления Западной Европы, сообщает South China Morning Post. Как отмечается в материале издания, притоку китайцев способствует грамотная политика со стороны российских властей и предпринимателей, а также экономическая обстановка.

Когда «опытная китайская туристка» Мэгги Сюй в компании двух своих подруг впервые прибыла в Москву, российская столица произвела на неё не слишком приятное впечатление: девушкам пришлось пережить «неразбериху» в аэропорту, долго искать своего водителя, а затем — стоять в гигантской пробке на пути к отелю Ritz-Carlton, где они забронировали номера, пишет South China Morning Post. Тем не менее, когда гости из Поднебесной всё же освоились, их тут же очаровали «искрящиеся огоньки, устилающие брусчатку Тверской улицы — московских Елисейских полей», говорится в материале газеты. «Тем холодным зимним вечером в городе царила радостная атмосфера парка развлечений», — рассказала сама Мэгги журналисту SCMP.

Сюй и её подруги — представители растущих в последние годы рядов «обеспеченных и щедрых китайских путешественников, ищущих альтернативу уже исхоженным тропам Парижа, Нью-Йорка, Лондона и Милана и направляющихся теперь в города с менее привлекательной репутацией — например в Москву и Санкт-Петербург», поясняет автор материала. Как отмечает журналист, эти российские центры с некоторых пор приобрели «свежий глянцевый шарм», что по крайней мере отчасти стало результатом запущенной правительством страны совместно с представителями туриндустрии в 2014 году программы China Friendly — проекта, нацеленного на привлечение китайских туристов посредством введения безвизового режима для туристических групп из Китая, улучшения общего качества услуг (включая набор персонала, владеющего китайским), облагораживания отелей и ресторанов и, конечно же, расширения возможностей для шоппинга, который параллельно стимулирует падение курса рубля по отношению к юаню.

Как подчёркивает корреспондент SCMP со ссылкой на городскую администрацию Москвы, уже на следующий год после запуска программы туристы из Китая потратили в российской столице от $800 млн до $1 млрд, а в 2016-м — до $2 млрд. В начале же нынешнего года правительство России, надеясь привлечь ещё больше денег из Китая, разрешило беспошлинную торговлю для туристов в ряде знаковых российских магазинов.

«Как человек, посетивший более 45 стран и регионов, Россию я считаю хорошим вариантом. Нам известно, что бывший СССР, как и Китай, является социалистическим краем с долгой историей, — поведала в интервью SCMP Мэгги Сюй. — Китайское восприятие региона, быть может, и является экономически направленным и сопряжено с историей, а репутация его нынешнего лидера порой преподносится в сенсационном свете, но мы хотели увидеть страну такой, какая она есть на самом деле».

По данным SCMP, в последнее время в Китае происходит бум так называемого «красного туризма», под которым подразумеваются путешествия по «знаковым для социалистов и коммунистов местам». Между тем маршруты китайцев в России пролегают отнюдь не только через Кремль, Мавзолей Ленина и Красную площадь — их привлекает российская культура и быт, кулинария, а также шоппинг, который остаётся главным развлечением для китайских путешественников, подчёркивает корреспондент издания. При этом, согласно исследованиям PR-агентств, молодые туристы из КНР зачастую не пользуются отелями, предпочитая искать жильё и организовывать досуг через онлайн-платформы вроде Airbnb. Так, например, Мэгги Сюй во время своей поездки в Москву нашла через этот сервис две экскурсии по столице — тур, посвящённый московским тайнам, а также путешествие по столичным крышам. «Взглянув на город с необычной туристической перспективы, я получила больше возможностей узнать его историю и людей, которые там живут», — рассказала Сюй в беседе с корреспондентом SCMP.

Впрочем, поездка в Россию для многих китайцев — это и повод насладиться «великосветской жизнью», отмечает автор статьи. Состоятельные китайские туристы завтракают в «Кафе Пушкинъ», катаются на горнолыжном курорте «Игора», ужинают в ресторане Ruski, посещают Мариинский театр и дегустируют вкуснейшие блюда в знаменитом московском White Rabbit, перечисляет журналист.

Среди излюбленных мест китайцев также фигурируют два главных московских люксовых универмага — ГУМ на Красной площади, «по иронии судьбы» расположенный прямо напротив ленинского мавзолея, и ЦУМ на Петровке, отмечается в материале. Как поведали корреспонденту SCMP в руководстве ЦУМа, в настоящий момент китайцы составляют более 80% иностранных клиентов магазина. Этому немало способствует умелая политика руководства: так, ЦУМ в последние годы снижает цены, быстро стал работать с китайскими платёжными системами Alipay и UnionPay, а также проводит специальные акции на китайские праздники, подчёркивается в статье.

Помимо «поразительной смеси историчности и современности», Москва и Санкт-Петербург завоёвывают китайских путешественников благодаря более безопасной обстановке на фоне целой серии терактов, совершённых в последние годы в западноевропейских городах — тем паче, что туристы из Китая равнодушны к разладу между Россией и Западом, обернувшемуся сокращением турпотока из США и Европы в Россию, пишет автор статьи. Другим же китайцам, впрочем, просто наскучили европейские маршруты, и российские столицы влекут их своей «новизной и экзотичностью». «Мы хотели испытать типичную российскую зиму и почувствовать температуры в минус тридцать по Цельсию, — призналась в интервью SCMP Мэгги Сюй. — Как и большинство китайцев, я кое-что знаю о нашем соседе, но у меня остаётся оущущение некоторой «незнакомости», чужеродности, которую я не понимаю. Именно это чувство тайны и её постижения и поражает меня в России больше всего».