Times: Италия не пустила в порт судно ЕС с мигрантами

Крайне правый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини ужесточил свою антимигрантскую позицию, впервые отказав кораблю пограничной службы Евросоюза зайти в итальянский порт, сообщает The Times.

Речь идёт о находившемся у берегов Сицилии судне Protector со 176 людьми на борту, обеспечением которого занимается Британия. Мэр сицилийского города-порта Поццалло Роберто Амматуна раскритиковал главу МВД Италии, подчеркнув, что на корабле находились страдающие люди, а не товар.

«То, что происходит, просто невероятно, — заявил Амматуна. — На кораблях — люди, нуждающиеся в помощи и в подходящем месте для ухода за собой и отдыха».

Как напоминает издание, 50-метровое судно Protection, которое находится на службе Агентства по контролю за внешними границами Евросоюза (Frontex), в субботу помогло спасти 450 мигрантов с большого рыболовецкого судна близ итальянского острова Линоза.

Ещё 259 мигрантов, спасённых с деревянного корабля итальянским патрульным судном, также были вынуждены томиться на 36-градусной жаре в море близ острова Поццалло.

Сальвини настоял на том, чтобы другие европейские страны гарантировали, что примут этих мигрантов в большинстве своём из Эритреи и Сомали. В противном случае, по его словам, их следует отправить обратно в Ливию, откуда они и начали своё плавание через Средиземное море.

Вначале с судна на берег спустили лишь 15 человек, которым требовалась госпитализация.

Франция, Мальта и Германия в эти выходные согласились принять у себя по 50 мигрантов. Итальянский премьер Джузеппе Конте позднее заявил, что Испания и Португалия также согласились принять по 50 мигрантов, поэтому он разрешил сойти на берег всем 43 женщинам и 14 детям, находившимся на борту.

Между тем издание The Times отмечает, что Испания в субботу самостоятельно спасла 340 мигрантов в Средиземном море.