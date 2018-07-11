Fox News: причина миграционного кризиса в ЕС — нерешительность НАТО

Если Европа не возьмёт под контроль свои границы, небывалый наплыв мигрантов приведёт к резким демографическим изменениям, отмечает Fox News. По мнению гостьи телеканала, бывшей сотрудницы Госдепа Морган Ортегус, причина иммиграционного кризиса — нежелание НАТО и США активнее вмешиваться в дела таких «несостоятельных» стран, как Сирия и Ливия.

Политика открытых границ, проводимая Евросоюзом, в последние годы привела к массовому притоку иммигрантов. На пике иммиграции число прибывших в ЕС превышало миллион (в год. — ИноТВ). Как же это произошло? На этой неделе мы внимательно рассмотрим иммиграционный кризис в ЕС и те уроки, которые Америка может из него извлечь.



Откроем тему вместе с бывшей сотрудницей пресс-службы Госдепартамента Морган Ортегус. Морган, спасибо, что нашли для нас время сегодня утром!



МОРГАН ОРТЕГУС, бывшая сотрудница пресс-службы Госдепартамента: Привет, Пит!



Мы видим твиты президента о НАТО. Это одна проблема. Но другая проблема — в том, что произошло в границах европейских стран… или в европейских странах без границ. Мы видели этот приток мигрантов, он во многом изменит эти страны. Как изменилась Европа в результате всплеска иммиграции?



МОРГАН ОРТЕГУС: Иммиграционная проблема, как и любая другая, невероятно запутанная. Вспомним 1985 год — тогда европейские страны заключили Шенгенское соглашение. По сути, они договорились открыть границы — для путешествий и перевозок товаров по всей территории Европейского союза.



Но вот настоящая проблема, Пит: во-первых, откуда приезжают мигранты? И каковы экономические условия в Европе, из-за которых складывается такая ситуация?



Главные страны, которым приходится с этим иметь дело, — это Италия и Греция. Оттуда* и приезжает большинство мигрантов. И когда это происходит, согласно правилам Евросоюза, они должны просить убежища в той стране, куда прибыли сначала.



За последние годы, с тех пор как начались кризисы в Сирии, Ливии и других странах, прибыло приблизительно 1,8 миллиона человек. И им приходится принимать невероятно большое количество мигрантов.



Морган, ещё одна страна, которой приходится принимать множество мигрантов, — это Германия. Вот как изменилась статистика только за период с 2013-го по 2016 год. Со 109 тысяч до более 722 тысяч в 2016-м. Конечно, во многом этот приток связан с событиями в Сирии, с гражданской войной.



МОРГАН ОРТЕГУС: Верно.



Осознала ли Европа, что, если она не займётся своими границами, её демография изменится?



МОРГАН ОРТЕГУС: По-моему, за последние два года цифры довольно резко пошли на спад. Думаю, это из-за чуть большей решительности в Сирии, хотя война там продолжается. Мы также видели, как европейские страны заключали соглашения со странами Северной Африки с целью ограничить число мигрантов, особенно это касается незаконного ввоза людей. То есть там примерно то же, что и у нас на границе: торговцы людьми пользуются этой ужасной ситуацией.



Но вот как всё это связано с высказываниями президента. Это очень важно. Президент призывает эти европейские страны — страны НАТО — больше тратить на собственную оборону…



Да.



МОРГАН ОРТЕГУС: В 2012 году я была в шоке, потому что тогдашний президент Барак Обама ничего не сделал с Сирией, когда они преступили красную черту. Вот что происходит с такими несостоятельными государствами, как Сирия… Если посмотреть, что сегодня происходит в Ливии, в Африке… Когда США и НАТО… Если мы решаем не брать на себя ведущую роль в этих странах, не помогать урегулированию этих кризисов, тогда мы и видим такое количество мигрантов и беженцев. Потому что в их стране гражданская война! Что ещё им делать?



Именно так. Это очень интересно, Морган. И будет интересно посмотреть, как страны НАТО ответят на призыв увеличить оборонные расходы. Завтра…



МОРГАН ОРТЕГУС: Президент прав.



Совершенно прав. Так и надо укреплять альянс. Завтра мы тщательно разберём, как начался этот миграционный кризис. Морган, спасибо за хорошее начало! Мы вам признательны.



МОРГАН ОРТЕГУС: Спасибо!



Вы в этом разбираетесь!



Дата выхода в эфир 10 июля 2018 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).