112: на Украине прогнозируют увеличение количества незаконных мигрантов из-за политики ЕС

В связи с политикой Евросоюза на Украине прогнозируют возможное увеличение количества незаконных мигрантов. Как пишет «112 Украина», по мнению главы украинской Госпогранслужбы, в связи с этим Украине необходимо усилить миграционное законодательство и криминализировать ответственность за незаконное пересечение границы.

В Государственной пограничной службе Украины прогнозируют возможное увеличение количества незаконных мигрантов в связи с политикой Евросоюза. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Пётр Цигикал.

«Уже скоро Украина может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в нашу страну любым законным или незаконным способом», — сказал он.

По его словам, причиной такого явления может стать политика Евросоюза в отношении мигрантов, страны которого усиливают меры по противодействию незаконной миграции. Ожидается, что эти потоки могут переориентироваться на другие направления, в том числе и на Украину.

«Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Это когда потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть на Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС», — отметил Цигикал.

В частности, за шесть месяцев 2018 года на госгранице не пропущено более 2 тыс. потенциальных незаконных мигрантов, тогда как в 2017 году количество иностранцев этой категории составило 1600 человек.

Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы в 2018 году за незаконное пересечение границы задержали почти 420 нарушителей, ещё более 1 тыс. — за нарушение правил пребывания на Украине.

В связи с этим Цигикал выразил мнение, что необходимо усилить миграционное законодательство и криминализировать ответственность за незаконное пересечение границы, а также отработать меры по предупреждению попадания незаконных мигрантов в страну и усиливать инженерное обустройство границы.

Как напоминает телеканал, ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что страны Евросоюза договорились о единой политике в отношении беженцев. В частности, ЕС намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляющихся через Средиземное море.