N-TV Оригинал

N-TV: Помпео призвал Германию и НАТО увеличить военный бюджет для «устрашения России»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Германия и все остальные члены НАТО должны повысить свою боеготовность для «устрашения России», заявил госсекретарь США Майк Помпео. В настоящее время Берлин не выделяет достаточно средств на оборону и находится в «слишком большой энергетической зависимости от Москвы», добавил американский политик.
N-TV: Помпео призвал Германию и НАТО увеличить военный бюджет для «устрашения России»
Reuters

Германия должна усовершенствовать свою обороноспособность, заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Немцы действительно должны быть готовы», — подчеркнул Помпео во время слушания в комитете сената США по международным делам. Повышенная боеготовность всех членов НАТО стала бы хорошим средством «для устрашения России», добавил госсекретарь.

Как и ранее Дональд Трамп, Помпео затронул проблему распределения расходов внутри НАТО. Необходимо добиться, чтобы все страны НАТО выделяли на оборону 2% своего ВВП, отметил политик. Германия особенно подвергается критике со стороны правительства США, так как, по его мнению, Берлин выделяет недостаточно средств на оборону. Ещё одна спорная тема — это «слишком большая зависимость от России в энергетике». «Однако немцы так не считают», — резюмировал Помпео.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
N-TV Германия Европа
теги
Германия Майк Помпео НАТО Россия США
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров