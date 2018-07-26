N-TV: Помпео призвал Германию и НАТО увеличить военный бюджет для «устрашения России»

Германия и все остальные члены НАТО должны повысить свою боеготовность для «устрашения России», заявил госсекретарь США Майк Помпео. В настоящее время Берлин не выделяет достаточно средств на оборону и находится в «слишком большой энергетической зависимости от Москвы», добавил американский политик.

Германия должна усовершенствовать свою обороноспособность, заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Немцы действительно должны быть готовы», — подчеркнул Помпео во время слушания в комитете сената США по международным делам. Повышенная боеготовность всех членов НАТО стала бы хорошим средством «для устрашения России», добавил госсекретарь.

Как и ранее Дональд Трамп, Помпео затронул проблему распределения расходов внутри НАТО. Необходимо добиться, чтобы все страны НАТО выделяли на оборону 2% своего ВВП, отметил политик. Германия особенно подвергается критике со стороны правительства США, так как, по его мнению, Берлин выделяет недостаточно средств на оборону. Ещё одна спорная тема — это «слишком большая зависимость от России в энергетике». «Однако немцы так не считают», — резюмировал Помпео.