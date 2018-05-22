Welt: США требуют от Ирана уступок по 12 пунктам — или в ход пойдут санкции

Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео выдвинул «список требований» к Тегерану с целью «полной стратегической переориентации иранского режима», сообщает Die Welt. В случае невыполнения этих требований Вашингтон введёт против Ирана «сильнейшие санкции в истории», которые затронут в том числе и неамериканские компании, сотрудничающие с Ираном, пригрозил Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео представил план действий американских властей после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, сообщает журналист Die Welt Клеменс Вергин. Помпео заявил, что правительство Трампа не ограничится введением старых санкций времён Обамы, а введёт дополнительные санкции, аналогичные тем, которые были приняты в отношении главы иранского центрального банка в связи с «финансированием террористических организаций».

«Это будут сильнейшие санкции в истории, иранский режим будет вынужден бороться за то, чтобы сохранить свою экономику», — подчеркнул Помпео. Политик также отметил, что правительство США наложит санкции на неамериканские фирмы, которые продолжат бизнес-сотрудничество с Ираном, и призвал партнёров США в Европе и во всём мире «оказать давление на Тегеран». По словам министра, ядерная сделка не имеет центрального значения для США. Речь идёт скорее о том, чтобы «полностью изменить поведение Ирана» и добиться «полной стратегической переориентации режима». Если Тегеран выполнит требования США, то правительство Трампа будет готово «снять все санкции, полностью возобновить дипломатические отношения, предоставить Ирану доступ к современным технологиям и полностью интегрировать иранскую экономику в мировую экономику», добавил Помпео.

Американский министр представил список требований из 12 пунктов, который включает «всё, что Западу не подходит в иранском режиме». Во-первых, Иран должен раскрыть информацию о военных аспектах своей ядерной программы и прекратить подобную деятельность. Во-вторых, Иран должен прекратить обогащение урана, никогда не заниматься производством плутония и остановить работу тяжеловодного ядерного реактора. В-третьих, Иран должен предоставить инспекторам свободный доступ ко всем объектам в стране.

В-четвёртых, Тегеран должен прекратить программу по разработке баллистических ракет. В-пятых, Вашингтон требует, чтобы все граждане США и их партнёры, задержанные в Иране, были освобождены. В-шестых, Америка требует прекращения иранской поддержки ближневосточных террористических организаций. В-седьмых, Тегеран должен соблюдать суверенитет Ирака и способствовать демобилизации шиитских боевиков в Ираке.

В-восьмых, Иран должен перестать поддерживать хуситов в Йемене. В-девятых, Иран должен вывести войска под своим командованием из Сирии. В-десятых, Иран должен прекратить поддерживать «Талибан»*. В-одиннадцатых, Тегеран обязан перестать давать убежище разыскиваемым террористам «Аль-Каиды»**, а Корпус стражей исламской революции должен прекратить поддерживать террористов и «воинственных партнёров Ирана». В-двенадцатых, Тегеран должен «прекратить угрожать своим соседям», в том числе Израилю. В 12-й пункт требований США также входит прекращение запуска ракет против Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, а также «угроз Тегерана против международных судоходных путей в Персидском заливе и деструктивных кибератак».

По мнению автора материала, «удивительным» в выступлении Помпео была не только «решительность», но и то, что он упомянул недовольство иранского населения плохим экономическим положением и коррупцией. «Иранцы глубоко разочарованы в собственном правительстве. Иранский народ всё больше хочет политических, общественных и экономических перемен», — резюмировал американский госсекретарь.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.