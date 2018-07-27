CNN: Москва опять ведёт — Путин с радостью приедет в Вашингтон или примет Трампа в Кремле

После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки все подробности беседы между двумя лидерами американцы почему-то узнают лишь от российской стороны, передаёт CNN. И вот опять глава Кремля заявил, что, оказывается, сам он пригласил американского коллегу в Москву — только с определёнными условиями. Россия явно хочет более предметных обсуждений насущных вопросов, уверен канал.

Мы будем следить за событиями, происходящими сейчас в Йоханнесбурге, а пока выйдем на связь со старшим международным корреспондентом CNN Сэмом Кайли, который сейчас находится в Москве. Как всё, скажу вам, интересно совпало по времени, Сэм, ведь выясняется, что на встрече в Хельсинки всего пару недель назад Владимир Путин пригласил к себе Дональда Трампа. Как прокомментируете это приглашение?

СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: Очень интригует, конечно, то, что все подачи в этом международно-дипломатическом «теннисном матче» снова делают россияне — судя по всему, на протяжении всей игры только они и подавали. Последним «эйсом» стали новости о том, что в Хельсинки — во всяком случае, подразумевается, что всё было именно там — во время личной встречи двух лидеров и прозвучало приглашение в Москву. Однако американская сторона своему народу ничего об этом не рассказала: ни от госсекретаря в ходе его недавних слушаний в сенате, ни от президента в Twitter или на пресс-конференциях мы этого не слышали — объявила об этом именно российская сторона.

Кроме того, Москва подтвердила — и всё это время она сохраняла такую же позицию, — что (президент. — ИноТВ) с радостью приедет в Вашингтон. Впрочем, господин Путин повторил свои заявления о том, что прежде должны быть выполнены определённые условия. Я не думаю, что под этими «условиями» понимаются какие-то предварительные договорённости. Мне кажется, что русские хотят, чтобы любая встреча в будущем носила более формальный и более предметно-содержательный характер.

Всё это время они весьма успешно организовывали утечки или даже напрямую публикации информации о том, что, на их взгляд, говорилось во время этой таинственной почти двухчасовой встречи между двумя президентами. Он (Путин. — ИноТВ) намекал на обсуждение некоторых тем, правда, в куда более пространном ключе, чем мы слышали от других российских государственных деятелей. Так, президент отказался отвечать на вопрос, скажем, о том, озвучивал ли он вообще тему крымского референдума. При этом российские госслужащие утверждали, что вопрос такой поднимался и что Трамп заявил о своём непризнании. Также затрагивались темы переговоров по сокращению вооружений и проблем в Сирии. Предметные обсуждения — вот чего, в конце концов, хотят добиться русские, какими бы тёплыми ни были сейчас отношения между двумя президентами.

Очень интересно, Стефани, что опять-таки обо всех этих подробностях мы узнаём от Кремля и президента России. В таких условиях Трамп вынужден вставать в защитную позицию. А администрация США вынуждена обороняться ещё сильнее, ведь ей приходится давать ответ на две, даже три версии происходящего: версию России, версию Трампа и версию самой администрации, которую частенько повторяет госсекретарь, пытаясь придерживаться изначального курса, на что бы там ни намекал президент во время своей личной беседы с господином Путиным. Очень интересно, как развиваются события.

Действительно всё очень интересно совпало. С нами на связи из Москвы был Сэм Кайли. Спасибо, Сэм.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 июля 2018 года.