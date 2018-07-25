WSJ: в случае визита в Вашингтон приглашения в конгресс Путину ждать не стоит

Даже если Владимир Путин приедет в Вашингтон будущей осенью, в конгрессе США не будут рады его видеть, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявления конгрессменов-республиканцев. Как напоминает газета, за последние годы многие мировые лидеры, находившиеся с визитом в Вашингтоне, получали приглашение выступить перед американскими законодателями. Однако, по словам спикера палаты представителей США, эта привилегия распространяется исключительно на союзников.

Лидеры Республиканской партии США в конгрессе заявили, что в случае визита Владимира Путина в Вашингтон, ему не стоит ожидать приглашения на Капитолийский холм, сообщает The Wall Street Journal.

По словам лидера парламентского большинства, сенатора-республиканца Митча Макконнелла, в здании конгресса «Путину будут не рады».

Эту точку зрения поддержал и спикер палаты представителей США Пол Райан. По его словам, в случае если визит российского президента в США состоится, конгресс «определённо не станет приглашать его принять участие в совместном заседании».

Как напоминает издание, предложение выступить в конгрессе в рамках государственного визита в последние четыре года получали Эммануэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, папа Франциск, президент Афганистана Ашраф Гани, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако, по словам Райана, эта привилегия «распространяется только на союзников».

Как напоминает WSJ, на прошлой неделе Белый дом объявил, что президент Трамп приглашает Владимира Путина в Вашингтон на повторный саммит будущей осенью — новость, вызвавшая удивление конгрессменов и высопоставленных сотрудников президентской администрации. Однако российский президент пока официально не принял этого приглашения.

При этом лидеры Республиканской партии не уточнили, одобряют ли они присутствие представителей конгресса на предполагаемой встрече двух лидеров в Белом доме.

В то же время спикер палаты представителей заметил, что в целом не возражает против встреч главы Белого дома с российским лидером, включая переговоры тет-а-тет.

«Послушайте, я не имею ничего против того, чтобы президент разговаривал с глазу на глаз с лидерами иностранных государств, — признался Райан. — Однако мне кажется, важен посыл. Если посыл «хватит вмешиваться в дела нашей страны и нарушать наш суверенитет», то я это поддерживаю».

Как напоминает издание, конгрессменам не было доложено о содержании закрытой встречи лидеров России и США в Хельсинки. На 25 июня намечено выступление в конгрессе госсекретаря США Майка Помпео — для законодателей оно станет возможностью осудить «обеспокоенность позицией, которую заняла Россия в отношении американских выборов», подчеркнул сенатор-республиканец от штата Колорадо Кори Гарднер.