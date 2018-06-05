MSNBC: Twitter сделал Трампа «властителем дум»

Используя Twitter и дружественные СМИ, Дональд Трамп получил беспрецедентный контроль над умами американцев, утверждает корреспондент Axios Алекси Маккэммонд в эфире MSNBC. По её словам, Республиканская партия стала послушно повторять то, что говорит президент. Причём особенно ярко это видно на примере «российского дела» спецпрокурора Роберта Мюллера.

С нами на связи из Вашингтона с обзором (утренней новостной рассылки. — ИноТВ) Axios AM политический корреспондент Axios Алекси Маккэммонд. Спасибо, что ради нас вы встали так рано, Алекси. Я знаю, что вчера вы задержались допоздна ради программы Kasie DC. В чём заключается главная история Axios этим утром?



АЛЕКСИ МАККЭММОНД, политический корреспондент Axios: Сегодня мы глубоко исследуем, скажем так, сверхмощный контроль Дональда Трампа над людскими умами. Ни одному президенту в истории не удавалось спаять воедино силу трибуны, дружественных СМИ, таких как Fox & Friends, а также силу Twitter для убеждения и воздействия на умы.



Показательнее всего здесь молчание критиков-республиканцев. И это действительно важно, потому что мы видим, как из-за этой стратегии президента Трампа не только он сам, но и его окружение, смело используют непроверенные юридические доводы, особенно касательно расследования Мюллера, что мы и видели на этих выходных.



Должна сказать, иллюстраторы Axios в последнее время превзошли себя. Мы, пожалуй, выведем эту картинку на экран. Вот это да! Лучше некуда!



Жутковатая картинка.



АЛЕКСИ МАККЭММОНД: У нас много талантов.



Поговорим о лидере большинства в палате представителей конгресса — Кевине Маккарти. Он возможный кандидат на пост спикера палаты. Очередной лидер республиканцев, объявивший об «отсутствии сговора», хотя российское расследование Боба Мюллера всё ещё продолжается… Как вы думаете, Алекси, что это говорит об отношении руководства республиканцев к данному расследованию?



АЛЕКСИ МАККЭММОНД: Знаете, это действительно важно — то, что происходит в руководстве Республиканской партии и у сенаторов-республиканцев вообще, будь то Марко Рубио или упомянутый вами Кевин Маккарти. Они так зациклены на том, был ли сговор между избирательным штабом Трампа и Россией. А ведь, как мы знаем, Мюллера интересует не это.



Нам доподлинно известно, что Мюллера и его команду интересует президент и то, что тот делал после выборов. То есть речь идёт о препятствовании правосудию, а не о сговоре с Россией. И хотя они зациклены на одной этой теме, это не значит, что президент не «на крючке», потому что он по-прежнему в центре этого расследования в связи с препятствованием правосудию.



И это также подтверждает то, о чём я только что упомянула: молчание республиканцев. При президенте Трампе критики-республиканцы вынуждены молчать. И они чувствуют, что должны держаться той же линии, что и президент. Линии, которая, как мы все знаем, заключается в том, что это (расследование спецпрокурора Мюлера. — ИноТВ) охота на ведьм и что никакого сговора нет. И это, скажем так, опасно, учитывая серьёзность ситуации и тот факт, что никто в его партии не готов выступить против него, каковы бы ни были их личные взгляды…



Не могу не спросить вас об одном из сенсационных заявлений Руди Джулиани. На этих выходных он сказал, что президент не собирается миловать самого себя, но у него, определённо, есть такие полномочия. Что вы слышите в городе (Вашингтоне. — ИноТВ) о том, что президент может закрыть российское расследование или даже помиловать самого себя?



АЛЕКСИ МАККЭММОНД: Все мы в Вашингтоне — и, наверное, в стране — знаем, что президент пойдёт на всё, чтобы спасти не только себя, но и свою семью, своих приближённых, тех, кто ему действительно дорог. Я не удивлюсь, и вряд ли многие удивятся, если президент Трамп попробует самолично закрыть расследование или даже помиловать самого себя.



Но, думаю, важно учесть вот что. В последнее время президент давал понять, что хочет помиловать если не себя самого, то людей из своего окружения. Так что, думаю, нам следует посмотреть, не помилует ли президент таких людей, как Майкл Флинн или Пол Манафорт, которых, по его мнению, несправедливо скосило расследование Мюллера.



Дата выхода в эфир 04 июня 2018 года.