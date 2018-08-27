Le Monde: Макрон призвал привлечь Россию к обеспечению европейской безопасности

Европа не может больше рассчитывать в вопросе обеспечения безопасности только на США и должна взять ответственность на себя, заявил Эммануэль Макрон на ежегодной встрече с французскими послами. Как сообщает Le Monde, с этой целью французский лидер считает необходимым начать обновлённый диалог с европейскими партнёрами и, в первую очередь, с Россией.

Европейская безопасность, сирийский кризис, политическая ситуация в Ливии — все эти вопросы стали частью дипломатической стратегии Эммануэля Макрона, озвученной им на ежегодной встрече с французскими послами в Елисейском дворце 27 августа. Как напоминает издание, выступление Макрона состоялось в преддверии выборов в Европейский парламент, которые состоятся в марте 2019 года.

В ходе выступления перед послами французский лидер заявил о намерении представить «в ближайшие месяцы» проект укрепления системы «европейской безопасности», которая, по его убеждению, не может опираться исключительно на США.

«Европа больше не может перекладывать ответственность за свою безопасность на одни только Соединённые Штаты. Наша задача — взять ответственность на себя и обеспечить европейскую безопасность, а значит, и суверенитет», — отметил французский лидер. Вдобавок к этому президент Франции призвал «воспользоваться последствиями окончания холодной войны» и «начать всестороннее обсуждение этих вопросов со всеми партнёрами Европы, включая Россию».

Для «пересмотра европейской архитектуры и безопасности» Макрон считает необходимым начать «обновлённый диалог о кибербезопасности, химическом оружии, обычных вооружениях, территориальных конфликтах, космической безопасности и защите полярных зон — в первую очередь с Россией».

При этом глава французского государства назвал «крайне тревожной» ситуацию в Сирии, где «режим Башара Асада угрожает создать новый гуманитарный кризис» в регионе Идлиб, контролируемом повстанцами. При этом, по словам Макрона, до сегодняшнего момента сирийский президент «не выражал ни тени желания начать переговоры о каком-либо политическом переходе».

«Даже несмотря на то, что я с первых дней считал нашим главным врагом ИГ* и никогда не называл свержение Башара Асада неотъемлемым условием нашего дипломатического и гуманитарного участия в сирийском конфликте, я считаю сегодняшний сценарий прискорбной ошибкой», — заявил президент. При этом Макрон добавил, что «не дело Франции — определять будущих руководителей Сирии, но наш долг и наш интерес заключается в том, чтобы гарантировать, что сирийский народ будет в состоянии сделать это».

На встрече с послами Макрон также коснулся ситуации в Ливии, призвав к созданию «конституционной базы» для проведения в стране выборов. «Я искренне верю в восстановление ливийского суверенитета и единства страны. Это необходимый элемент для стабилизации региона», — отметил французский лидер.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.