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France 2: Макрон — ключевой игрок на мировой арене, и встреча с Путиным в Кремле это подтверждает

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом России Владимиром Путиным в Кремле перед финальным матчем чемпионата мира. В Елисейском дворце полагают, что это лучший момент для встречи, потому что она состоится сразу после напряжённого саммита НАТО и за день до встречи Трампа с Путиным. Таким образом, Макрон теперь занимает центральное место на мировой дипломатической арене, сообщает France 2.
Добрый вечер, Джефф Витенберг. С момента своего сегодняшнего приезда Эммануэль Макрон не разговаривал с журналистами, зато завтра у главы государства встреча в Москве, которая носит как спортивный, так и дипломатический характер.  
 
ДЖЕФФ ВИТЕНБЕРГ, корреспондент France 2: Именно так. Добрый вечер. Спорт играет важную роль, поскольку вчера вечером стало известно, что завтра состоится встреча между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Эта встреча произойдёт перед матчем с участием французской команды — финальной игрой чемпионата мира.
 
И в отличие от мая прошлого года, когда Владимир Путин принимал Эммануэля Макрона в Санкт-Петербурге, в этот раз он примет его в Кремле, и в Елисейском дворце полагают, что это лучший момент для встречи, потому что она состоится сразу после саммита НАТО, где наблюдалось напряжение между европейцами и Дональдом Трампом, и за день до другого саммита — между Трампом и Путиным в Хельсинки.
 
То есть, в каком-то смысле, в Елисейском дворце считают, что Эммануэль Макрон теперь занимает центральное место на мировой дипломатической арене. В понедельник, пока Трамп и Путин будут разговаривать, Эммануэль Макрон вернётся сюда, в Елисейский дворец, где он — независимо от результата — примет футболистов французской сборной, которые, как мы надеемся, всё же приедут с кубком мира в руках.
 
Дата выхода в эфир 14 июля 2018 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
France 2 Франция Европа
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Владимир Путин дипломатия Россия спорт Франция футбол чемпионат мира Эммануэль Макрон
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