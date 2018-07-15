France 2: Макрон — ключевой игрок на мировой арене, и встреча с Путиным в Кремле это подтверждает

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом России Владимиром Путиным в Кремле перед финальным матчем чемпионата мира. В Елисейском дворце полагают, что это лучший момент для встречи, потому что она состоится сразу после напряжённого саммита НАТО и за день до встречи Трампа с Путиным. Таким образом, Макрон теперь занимает центральное место на мировой дипломатической арене, сообщает France 2.

Добрый вечер, Джефф Витенберг. С момента своего сегодняшнего приезда Эммануэль Макрон не разговаривал с журналистами, зато завтра у главы государства встреча в Москве, которая носит как спортивный, так и дипломатический характер.

ДЖЕФФ ВИТЕНБЕРГ, корреспондент France 2: Именно так. Добрый вечер. Спорт играет важную роль, поскольку вчера вечером стало известно, что завтра состоится встреча между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Эта встреча произойдёт перед матчем с участием французской команды — финальной игрой чемпионата мира.



И в отличие от мая прошлого года, когда Владимир Путин принимал Эммануэля Макрона в Санкт-Петербурге, в этот раз он примет его в Кремле, и в Елисейском дворце полагают, что это лучший момент для встречи, потому что она состоится сразу после саммита НАТО, где наблюдалось напряжение между европейцами и Дональдом Трампом, и за день до другого саммита — между Трампом и Путиным в Хельсинки.

То есть, в каком-то смысле, в Елисейском дворце считают, что Эммануэль Макрон теперь занимает центральное место на мировой дипломатической арене. В понедельник, пока Трамп и Путин будут разговаривать, Эммануэль Макрон вернётся сюда, в Елисейский дворец, где он — независимо от результата — примет футболистов французской сборной, которые, как мы надеемся, всё же приедут с кубком мира в руках.

Дата выхода в эфир 14 июля 2018 года.