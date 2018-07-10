Figaro: красивые слова не помогли Макрону стать «спасителем Европы»

Год назад новоизбранный президент Франции был полон амбиций по переустройству Евросоюза и виделся многим долгожданным «спасителем Европы», пишет Figaro. Однако, как отмечает издание, спустя год результаты его деятельности остаются незначительными, а «красивые слова» так и не переросли в действия.

Как напоминает обозреватель Le Figaro Жан-Пьер Робэн, летом 2017 года Эммануэль Макрон заявил о своём намерении «возродить политический героизм». И момент для таких заявлений был более чем подходящим, отмечает автор. Европа оказалась меж двух огней — с одной стороны мигранты, с другой — Дональд Трамп. Казалось бы, эти вопросы не имеют между собой ничего общего, однако их решение возможно исключительно на уровне единой Европы, замечает журналист.

Для противостояния Америке, имеющей привычку смотреть на Европу свысока, европейцам необходим «капитан», уверен автор статьи. Ведь ещё Генри Киссинджер в 70-х годах интересовался: «Кому мне звонить, чтобы поговорить с Европой?» Ровно год назад на эту роль «рыцаря без страха и упрёка» претендовал новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон. Нового «Зигфрида» в нём увидели и в Германии. «Макрон спасает Европу, а Германия должна платить по счетам», — с таким заголовком 13 мая 2017 года вышел самый влиятельный в стране еженедельник Der Spiegel.

Сам Макрон сделал всё, чтобы поддержать этот миф о «вундеркинде» — молодом, красивом и умном лидере, не лишённом некоторой заносчивости. О своих амбициях по переустройству Евросоюза и реформированию еврозоны глава Франции говорил в Сорбонне и на холме Пникс в Афинах. Логичным образом, его «красивые слова» принесли ему премию Карла Великого за вклад в объединение Европы. Ещё более дерзким было то, что, получая эту премию из рук Ангелы Меркель, Макрон не упустил случая раскритиковать «фетишизм», с которым Германия из года в год всё больше раздувает свой бюджет. Довольно сильные слова, как замечает автор.

Тем не менее, если говорить о практических результатах, можно увидеть, что после года «посредственного» правления Макрон находится «в той же точке», а реальные результаты его деятельности «незначительны». По его собственному признанию, «настоящая граница, пересекающая Европу, сегодня та, что разделяет прогрессистов и националистов». Только вот самая трудная задача и состоит в том, чтобы найти способ ужиться вместе условно «националистическим» и «прогрессивным» европейским правительствам, замечает обозреватель Le Figaro.

Что касается планов Макрона по созданию бюджета еврозоны, в этом вопросе также царит неопределённость. В июньском заявлении Европейского совета слово «бюджет» даже не фигурирует, поскольку его использование предполагает наличие политического соглашения между государствами, до которого сегодня ещё слишком далеко.

Таким образом, если использовать терминологию Der Spiegel, Эммануэль Макрон не справился с ролью спасителя Европы, а Германия не готова платить, заключает автор статьи.