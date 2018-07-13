Le Figaro: Макрон и Путин встретятся на трибуне финала ЧМ

Как и обещал, Эммануэль Макрон собирается приехать в Россию на финал чемпионата мира по футболу, в котором будет участвовать французская сборная, сообщает Le Figaro. При этом визит даст возможность Макрону встретиться с Владимиром Путиным, который также будет присутствовать на трибуне в «Лужниках».

Макрон подтвердил, что он, как и обещал, приедет в Москву на финальный матч чемпионата мира, в котором будет участвовать команда Франции, пишет Le Figaro.

Ещё до начала мундиаля Макрон встречался с французской сборной и поставил перед ней задачу: во второй раз за всю историю выиграть чемпионат мира. Спустя пару дней он к тому же заявил: «Честно говоря, я думаю, что мы победим».

В подтверждение своего оптимистичного настроя Макрон пообещал приехать, чтобы поддержать команду, «когда» они выйдут в полуфинал. И своё слово он сдержал: во время матча, в котором Франция обошла Бельгию, французский президент был на трибунах в Санкт-Петербурге.

В администрации французского президента подтвердили, что он будет присутствовать в «Лужниках» во время финала. Вместе с ним приедет и его супруга Брижит Макрон. Однако их свита при этом может оказаться значительно скромнее, чем во время полуфинала.

В Елисейском дворце также отметили, что Эммануэль Макрон воспользуется этой поездкой, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. Российский президент будет присутствовать во время матча на той же трибуне, что и Макрон. Во вторник во время полуфинала увидеться им не удалось, поскольку визит Макрона был кратковременным, но они договорились о новой встрече во время короткого телефонного разговора, отмечает Le Figaro.