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Die Welt: Европа сильнее всех в футболе, но ей нужны успехи и «на других полях»

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В ходе чемпионата мира по футболу 2018 года Европа достигла успеха, сравнимого только с чемпионатом 12-летней давности в Германии, и доказала, что обладает лучшими игроками в мире, пишет Die Welt. Однако во времена кризиса ЕС хочется надеяться, что европейцы будут так же успешны и на других «полях», отмечает издание.
Die Welt: Европа сильнее всех в футболе, но ей нужны успехи и «на других полях»
Reuters
Когда летом 1990 года в Риме Германия в третий раз стала чемпионом мира по футболу, тогдашний тренер немецкой сборной Франц Беккенбауэр в эйфории от победы произнёс ставшие легендарными слова: «Наша национальная сборная будет непобедимой в течение многих лет». Как пишет журналист Die Welt Райнер Хаубрих, после этого Беккенбауэр ушёл со своего поста, а его преемник Берти Фогтс вылетел уже на следующем чемпионате мира 1994 года в четвертьфинале против Болгарии.
 
С тех пор почти никто не делает таких масштабных спортивных пророчеств. Учитывая нынешний чемпионат мира, делать подобные высказывания о будущем европейских футболистов ещё рано. Долгое время Европа не была настолько успешной, как сейчас в России. Игры полуфинала в Москве и Санкт-Петербурге будут проходить только между европейскими командами, что последний раз было только 12 лет назад во время чемпионата в Германии. Уже давно считается, что Европа обладает лучшими лигами мира, поэтому все молодые игроки мечтают однажды сыграть в европейской Лиге чемпионов, отмечает автор материала.
 
Чемпионаты мира показывают, насколько сильны таланты континента, так как на них друг против друга играют все мировые нации. «Конечно, речь идёт только о футболе. Но в нынешнее время кризиса Европы хотелось бы мечтать о том, чтобы этот богатый, разнообразный континент с насыщенной историей был так же успешен на других полях, как на чемпионате мира по футболу», — резюмирует автор материала.
 

 

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