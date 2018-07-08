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Sun: Мэй намекнула, что британские власти могут посетить ЧМ — если Англия выйдет в финал

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В недавнем интервью премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала понять, что представители правительства и королевской семьи могут посетить чемпионат мира по футболу, утверждает The Sun. По словам таблоида, глава кабмина «намекнула», что может прекратить бойкот соревнований в зависимости «от каждого конкретного матча».
Sun: Мэй намекнула, что британские власти могут посетить ЧМ — если Англия выйдет в финал
Reuters

Несмотря на объявленный бойкот, члены британского правительства и королевской семьи могут посетить чемпионат мира по футболу, если сборная Англии дойдёт до финала. Об этом в своей речи «намекнула» премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй. Она дала понять, что её позиция может измениться в зависимости «от каждого конкретного матча», утверждает The Sun.

После отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери правительство Мэй обвинило в случившемся Россию. В итоге Лондон решил не отправлять высокопоставленных представителей Великобритании на международное соревнование, напоминает издание.
 
В недавнем интервью Мэй спросили, не пересмотрела ли она своё решение. «Я всегда говорила, что мы будем исходить из каждого конкретного матча, как я думаю, говорил своей команде и (тренер сборной Англии. — ИноТВ) Гарет Саутгейт. Была причина, почему министры не поехали в Россию  атака, которая произошла на улицах британского города; атака с применением химического оружия, нервнопаралитического газа»,  ответила она.
 
После победы английских футболистов над шведами Мэй заявила: «Огромные поздравления Гарету Саутгейту и его команде. Ещё одна великолепная победа, которая вызвала чувство гордости у всей страны». 
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Sun Великобритания Европа
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